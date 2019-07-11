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"Тюремный быт неприятный, но сносный": Стало известно об условиях содержания в СИЗО Вышинского
11 июля 2019, 23:54 • 51 • В мире
Встретиться с руководителем "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским в киевском следственном изоляторе удалось Алексею Венедиктову, который приехал в украинскую столицу с письмом к президенту Зеленскому. "Тюремный быт неприятный, но сносный", - сообщил главред "Эха Москвы".
О посещении СИЗО Венедиктов рассказал в своём Telegram-канале. По его словам, после передачи письма президенту Зеленскому от мамы Вышинского, Ларисы Романовны, ему разрешили посетить арестанта в СИЗО. Там Вышинский сообщил, что собирается бороться в суде и доказывать свою невиновность по существу предъявленного обвинения. Журналист добавил, что процесс должен стартовать 15 июля.
В беседе с RT Алексей Венедиктов описал условия, в которых в следственном изоляторе содержится журналист. По его словам, Кирилл Вышинский находится в камере на четыре койки. Венедиктову даже удалось заглянуть внутрь этого помещения, которое оказалось довольно большим и даже относительно светлым.
Соседи журналиста по камере - бывшие сотрудники силовых структур. Есть в камере и телевизор, который показывает исключительно украинские телеканалы. В целом, отметил Венедиктов, "условия можно назвать сносными".
Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова съездила в Киев, где пообщалась с арестованным по сфабрикованному делу о госизмене руководителем портала "РИА Новости - Украина" Кириллом Вышинским. Вернувшись, она рассказала СМИ о том ультиматуме, который поставил журналист Украине по поводу своего обмена на украинцев, содержащихся под стражей в России - арестованных либо осуждённых.
"Об обмене не может быть и речи", - цитирует слова Вышинского Москалькова, подчеркнув, что "речь должна быть только о справедливом решении".
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