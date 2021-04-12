"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот уже произошёл

Донбасс выбрал Россию, переворот в сознании местных жителей уже произошёл окончательно, поэтому ни о какой "реинтеграции" там уже не говорят. В ДНР уже давно не боятся украинцев: "Тю! Видали мы ту войну в гробу! Она у нас семь лет идёт".

Спецкор "КП" Дмитрий Стешин рассказал, как поменялось ощущение у жителей Донбасса за последние годы. По его словам, если в 2015 году население ДНР и ЛНР действительно боялось, что украинская армия захватит их землю, то теперь страха уже нет. Люди полностью уверены, что Россия не даст Киеву устроить зачистку.

Переворот в сознании произошёл, когда жители Донбасса начали приобретать российские паспорта. "Русская доктрина Донбасса" окончательно закрепилась в общественном бессознательном. И ни о каком возвращении на Украину речи уже не идёт. О войне говорят как о чём-то обыденном.

Донбассцы любят бравировать своим опрощением войны. Иногда через украинизм "тю". "Тю! видали мы ту войну в гробу! Она у нас семь лет идёт", - пишет Стешин на сайте KP.ru.

В то же время журналист отметил, что нынешнее обострение в Донбассе всё же наложило свой отпечаток. В Донецке ходят слухи о списках родственников чиновников, которые будут эвакуированы в случае начала реальных боевых действий. В городе готовят подвалы и бомбоубежища, проверяют систему оповещения.