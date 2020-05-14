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"Тысячи жизней стариков - плата за "особый" путь Швеции?" Немецкие СМИ опубликовали пугающие цифры

14 мая 2020, 21:55  •  129 • В мире
Немецкая Süddeutsche Zeitung опубликовало пугающие цифры смертей от COVID-19 в Швеции: их число в три раза выше, чем в Дании, Норвегии и Финляндии вместе взятых. И большинство из них - старики из домов престарелых. Не слишком ли высока плата за "особый" путь борьбы с коронавирусом, спрашивают журналисты.
На сегодняшний день в Швеции зарегистрировано 3460 случаев смерти пациентов с COVID-19. Это пугающие цифры, если посмотреть данные соседей: в Финляндии умерло всего 284 человека, в Норвегии - и того меньше, 229 человек.
Немецкие журналисты из Süddeutsche Zeitung цитируют шведское издание Aftonbladet: в его материале прямо говорится - часть стратегии "особого пути" провалилась. А финское издание YLE вообще заявило, что Швеция буквально пожертвовала своими стариками.
Да и сами шведские чиновники, ранее уверенно заявлявшие, что пожилых максимально оградят от риска заражения, теперь вынуждены признать, что совершили ошибку.
Министр здравоохранения Юхан Карлсон, например, сказал, что именно коронавирус помог увидеть ужасающее положение обитателей домов престарелых. Они оказались жертвами плохого обеспечения и полного равнодушия властей.
Сотрудников домов престарелых никто не проверял на COVID-19, они ходили на работу в любом состоянии, потому что она у них оплачивается по часам, и оплачивается очень плохо. Даже масок у них не было - вместо них, по свидетельствам очевидцев, приходилось носить бумажные салфетки с резинками, прикрепленными степлером.
И вот итог: шведские старики умирают в своих постелях в полном одиночестве. Одна из таких трагедий случилась с престарелым отцом шведского журналиста Бьёрна Хюгстедта: мужчина заразился коронавирусом и умер. Родные даже не смогли с ним попрощаться.
Журналист, а вместе с ним и немалая часть шведского общества, возлагает ответственность за гибель стариков на власти. Он уверен, что за "особый путь" Швеции, которая отказалась от строгого карантина, многие заплатили жизнями.

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