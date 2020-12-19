"Тысячи смертей за неделю": Русская, уехавшая в Германию, показала настоящий локдаун

Со вчерашнего дня в ФРГ действует особенно жёсткий карантин. Его ввела канцлер Ангела Меркель в связи с тем, что ситуация с распространением коронавируса в стране не улучшается.

Обратился к нации и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Он отметил, что ситуация действительно ужасная, а инфекция вот-вот выйдет из-под контроля. "Мы не можем избежать радикальных мер", - признался президент, напомнив, что в Германии регистрируются тысячи смертей в неделю.

С 16 декабря в стране закрылись все магазины, работают лишь продуктовые и аптеки. Также открыты АЗС. Детские сады и школы полностью прекратили работу. На Рождество немцам разрешено собираться компаниями не более 5 человек, не считая детей.

Переехавшая в Германию петербурженка по имени Диана рассказала, как изменилась жизнь немцев после ввода более жёстких коронавирусных ограничений. Она прислала снятый ею видеоролик из немецкого города редакторам Телеграм-канала LifeShot.



Фото: скриншот https://t.me/Lshot Фото: скриншот https://t.me/Lshot

На кадрах, снятых девушкой, видно, что на улицах очень мало народа, большая часть магазинов закрыта, а те, что открыты, пускают не более 4 человек за один раз. Всюду висят предупреждения о соблюдении масочного режима.

Школы и детские сады закрыты, подтвердила наша соотечественница, но, по её словам, существуют специальные группы, куда можно привести ребёнка, если оба родителя работают.

Диана также показала, как работает местный торговый центр: все магазины одежды закрыты, функционирует лишь супермаркет.