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"Тысяча учений ночью": Шойгу сообщил, что Россия будет отвечать США

20 марта 2020, 18:35  •  58 • Политика
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия адекватно ответит на стремление США доминировать в АТР. Министр отметил, что в минувшем году проведена тысяча учений, половина из которых - в ночное время. В этом году российские военные планируют удвоить это количество.
Министр обороны России Сергей Шойгу пообещал адекватный ответ на планы США и их союзников по доминированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Заявление прозвучало на заседании коллегии Минобороны России в пятницу, 20 марта.
Речь идёт о планах США устроить крупные военные учения на Сахалинском и Приморском операционных направлениях, а также занять доминирующее положение в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ответ на это в минувшем году Восточный военный округ получил свыше 1300 единиц вооружения и военной техники, и получит ещё 1350 единиц в этом году. При этом 503 из них - это вооружение и техника нового образца.
"Проведено более тысячи учений, половина из них ночью. Впервые в округе на территории Еврейской автономной и Амурской областей организовано комплексное мобилизационное учение, в котором было задействовано свыше 9500 человек", - отчитался министр о мерах реагирования на действия США в регионе.
Министр добавил, что в этом году будет проведено две тысячи учений. Из них девять будут международными.

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