"Тысяча учений ночью": Шойгу сообщил, что Россия будет отвечать США

Министр обороны России Сергей Шойгу пообещал адекватный ответ на планы США и их союзников по доминированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Заявление прозвучало на заседании коллегии Минобороны России в пятницу, 20 марта.

Речь идёт о планах США устроить крупные военные учения на Сахалинском и Приморском операционных направлениях, а также занять доминирующее положение в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ответ на это в минувшем году Восточный военный округ получил свыше 1300 единиц вооружения и военной техники, и получит ещё 1350 единиц в этом году. При этом 503 из них - это вооружение и техника нового образца.

"Проведено более тысячи учений, половина из них ночью. Впервые в округе на территории Еврейской автономной и Амурской областей организовано комплексное мобилизационное учение, в котором было задействовано свыше 9500 человек", - отчитался министр о мерах реагирования на действия США в регионе.

Министр добавил, что в этом году будет проведено две тысячи учений. Из них девять будут международными.