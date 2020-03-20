|
"Тысяча учений ночью": Шойгу сообщил, что Россия будет отвечать США
20 марта 2020, 18:35 • 58 • Политика
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия адекватно ответит на стремление США доминировать в АТР. Министр отметил, что в минувшем году проведена тысяча учений, половина из которых - в ночное время. В этом году российские военные планируют удвоить это количество.
Министр обороны России Сергей Шойгу пообещал адекватный ответ на планы США и их союзников по доминированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Заявление прозвучало на заседании коллегии Минобороны России в пятницу, 20 марта.
Речь идёт о планах США устроить крупные военные учения на Сахалинском и Приморском операционных направлениях, а также занять доминирующее положение в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ответ на это в минувшем году Восточный военный округ получил свыше 1300 единиц вооружения и военной техники, и получит ещё 1350 единиц в этом году. При этом 503 из них - это вооружение и техника нового образца.
Министр добавил, что в этом году будет проведено две тысячи учений. Из них девять будут международными.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
58
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 марта 2020, 03:35
|
16 марта 2020, 19:35
|
18 марта 2020, 02:35
|
16 марта 2020, 06:35
|
17 марта 2020, 01:35
|
17 марта 2020, 19:30
|
18 марта 2020, 15:35