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"Тёмный орёл" долетит из Лондона: В США рассказали об оружии для "удара" по Москве
19 августа 2021, 16:00 • 83 • Политика
В США дали название новой гиперзвуковой ракете Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), которая, как утверждают американцы, способна "ударить" по Москве из Лондона. Оружие прозвали "Тёмный орёл".
Армия США дала название новой гиперзвуковой ракете Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), которая, как утверждают её создатели, способна "ударить" по Москве из Лондона. Оружие будет называться Dark Eagle ("Тёмный орёл"), пишет Popular Mechanics.
В статье говорится, что дальность ракеты достигает 2775 километров. Армия США получит оружие в 2023 году. Для американских военно-морских сил (ВМС) разрабатывается изменённая версия Dark Eagle, которая будет запускаться с надводных кораблей и субмарин.
Автор материала считает, что LRHW способна сдержать "конкурентов" в Китае и России. Поэтому, предполагает он, скорее всего, ракеты разместят в индо-тихоокеанском или европейском театрах военных действий.
Из открытых источников следует, что LRHW оснащена батареей из четырёх мобильных пусковых установок, мобильной системой управления и контроля. В одной пусковой установке будет две ракеты. Доставку оружия на корабли будет осуществлять самолёт C-130 Hercules.
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