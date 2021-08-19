"Тёмный орёл" долетит из Лондона: В США рассказали об оружии для "удара" по Москве

В США дали название новой гиперзвуковой ракете Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), которая, как утверждают американцы, способна "ударить" по Москве из Лондона. Оружие прозвали "Тёмный орёл".

Армия США дала название новой гиперзвуковой ракете Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), которая, как утверждают её создатели, способна "ударить" по Москве из Лондона. Оружие будет называться Dark Eagle ("Тёмный орёл"), пишет Popular Mechanics.

В статье говорится, что дальность ракеты достигает 2775 километров. Армия США получит оружие в 2023 году. Для американских военно-морских сил (ВМС) разрабатывается изменённая версия Dark Eagle, которая будет запускаться с надводных кораблей и субмарин.

Автор материала считает, что LRHW способна сдержать "конкурентов" в Китае и России. Поэтому, предполагает он, скорее всего, ракеты разместят в индо-тихоокеанском или европейском театрах военных действий.

Из открытых источников следует, что LRHW оснащена батареей из четырёх мобильных пусковых установок, мобильной системой управления и контроля. В одной пусковой установке будет две ракеты. Доставку оружия на корабли будет осуществлять самолёт C-130 Hercules.