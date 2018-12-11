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"Тяжелые чувства возникают": Путина огорчило незнание молодежи истории России

11 декабря 2018, 20:24  •  111 • Политика
Президент Владимир Путин огорчен, что молодые граждане России не знают историю страны, в которой родились и живут. "Тяжелые чувства возникают", - сказал глава государства.
Президент России Владимир Путин сообщил, что его очень огорчает, что многие молодые люди не знают историю собственной страны. Об этом он рассказал на Совете по развитию гражданского общества и правам человека.
Глава государства напомнил, что, согласно последним статистическим данным, 47% молодых людей в России ничего не знают о репрессиях. Путин добавил, что если поинтересоваться у представителей молодежи, кто был первым космонавтом, не многие дадут правильный ответ. А некоторые вообще скажут, что это был какой-то американский космонавт, добавил президент.
"Тяжелые чувства возникают", - сказал по этому поводу Путин.
Он подчеркнул, что это общая проблема, нынешнее поколение само не должно ничего забывать, чтобы после передать объективные знания об истории следующему поколению, подытожил глава государства.
"Если вы спросите у наших молодых людей, многие из них не скажут, кто был первым космонавтом. И уж точно совершенно многие будут уверены, что это был американский какой-нибудь астронавт. А если вы спросите, какое главное мемориальное кладбище в Петербурге, уверен, что в других городах, кроме самого Петербурга, точно никто ничего не скажет", - цитирует ТАСС слова Путина.

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