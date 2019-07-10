"Тяжело на всё это смотреть шестой год": Украинские активисты не понимают, почему СМИ молчат о раненых бойцах ВСУ

В Киев прибыл борт с раненными в Донбассе бойцами Вооружённых сил Украины (ВСУ), которых нечем кормить и не во что одеть. Поддерживающие войну украинские активисты умоляют в соцсетях помочь, кто чем может.

"В Киеве снова новый борт с ранеными! Я прошу СМИ помогать нам! У нас был борт в четверг, и сегодня скорые неслись по столичному шоссе с нашими воинами. В реанимацию унесли тяжёлых, конечно тяжело на всё это смотреть шестой год", - пишет в Facebook украинская активистка.

Она просит пересылать деньги на лечение раненых, а также приносить продукты, чистые вещи и даже лекарства. Судя по сообщению, власти Украины ничем из этого обеспечить раненых бойцов не могут.

Украинские СМИ и вовсе регулярно замалчивают информацию о погибших и раненых в Донбассе. Фраза "потерь нет" стала на Украине мемом, так как не отражает реальную ситуацию.

Фото: Facebook/ nataliya.vetvitskaya