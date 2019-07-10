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"Тяжело на всё это смотреть шестой год": Украинские активисты не понимают, почему СМИ молчат о раненых бойцах ВСУ
10 июля 2019, 02:24 • 85 • Политика
Украинские активисты, поддерживающие войну в Донбассе, требуют от СМИ рассказать правду о множестве раненых бойцов ВСУ, которым не хватает еды, одежды и лекарств.
В Киев прибыл борт с раненными в Донбассе бойцами Вооружённых сил Украины (ВСУ), которых нечем кормить и не во что одеть. Поддерживающие войну украинские активисты умоляют в соцсетях помочь, кто чем может.
Она просит пересылать деньги на лечение раненых, а также приносить продукты, чистые вещи и даже лекарства. Судя по сообщению, власти Украины ничем из этого обеспечить раненых бойцов не могут.
Украинские СМИ и вовсе регулярно замалчивают информацию о погибших и раненых в Донбассе. Фраза "потерь нет" стала на Украине мемом, так как не отражает реальную ситуацию.
Фото: Facebook/ nataliya.vetvitskaya
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