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"Тяжело больной гражданин": Соловьёв резко высказался в ответ на заявление главы офиса Зеленского
11 ноября 2019, 18:54 • 55 • Политика
Журналист Владимир Соловьёв резко высказался в ответ на заявление главы офиса Зеленского. "Тяжело больной гражданин", - сказал он о Богдане.
Тележурналист Владимир Соловьёв отреагировал на заявление главы офиса президента Украины Андрея Богдана о роли украинцев в "поднятии всего мира". Богдан говорил следующее: до 1917 года на Украине жили 70 миллионов человек, а затем украинцы стали разъезжаться по странам мира - в США, Бразилию, Канаду, Польшу и Аргентину. Впоследствии именно украинцы "подняли" весь мир, пояснил глава офиса.
Владимир Соловьёв оценил заявление коротко:
"Тяжело больной гражданин этот Богдан", - написал тележурналист в своём личном телеграм-канале.
Стоит отметить, что это не первое сомнительное высказывание представителей украинских властей и экспертов разного уровня. А президент Украины Владимир Зеленский ранее отметился заявлением об участии украинцев в многочисленных изобретениях.
Фото: t.me/SolovievLive.
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