"Тянул на себя изо всех сил": Осьминог захотел стать бьюти-блогером и отнял камеру у горе-ныряльщика - видео

Французский ныряльщик поделился в соцсетях, как маленький, но очень храбрый осьминог попытался отнять камеру.

"Когда я выложил камеру для съёмки молодого осьминога, я был удивлён, увидев, что он идёт прямо к камере, - пишет ныряльщик. - Он просто отнял мою камеру. Я несколько раз старался забрать её у него медленно, но тот тянул её на себя изо всех сил".

Пользователи в комментариях предположили, что, возможно, осьминог хотел сделать карьеру "бьюти-блогера". Как раз думал, с чего начать, а тут сверху буквально прилетает "подарок" - в виде камеры "go pro".