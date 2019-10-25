Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лавров: ситуация с осужденным за шпионаж Бергом не влияет на отношения Москвы и ...
Почему Трамп не любит Украину? Виноват агент кремля Орбан! (Руслан Осташко)
«Повторяют штампы»: в России ответили на намерение Киева провести переговоры о «...
Зачем нужна такая тупая цензура в российских СМИ? (Руслан Осташко)
Главная / В мире

"Тянул на себя изо всех сил": Осьминог захотел стать бьюти-блогером и отнял камеру у горе-ныряльщика - видео

25 октября 2019, 05:09  •  25 • В мире
Осьминог отнял камеру у незадачливого французского ныряльщика. "Тянул на себя изо всех сил", - пожаловался француз. "Возможно, осьминог захотел стать бьюти-блогером", - предположили в комментариях.
Французский ныряльщик поделился в соцсетях, как маленький, но очень храбрый осьминог попытался отнять камеру.
"Когда я выложил камеру для съёмки молодого осьминога, я был удивлён, увидев, что он идёт прямо к камере, - пишет ныряльщик. - Он просто отнял мою камеру. Я несколько раз старался забрать её у него медленно, но тот тянул её на себя изо всех сил".
Пользователи в комментариях предположили, что, возможно, осьминог хотел сделать карьеру "бьюти-блогера". Как раз думал, с чего начать, а тут сверху буквально прилетает "подарок" - в виде камеры "go pro".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



25
Источник
Похожие новости
24 октября 2019, 16:09
Соломоново решение: Путин остановил Турцию в Сирии
24 октября 2019, 19:24
"Я потрясён": Джонсон пообещал узнать правду об убийстве 39 мигрантов
25 октября 2019, 05:09
Германия хочет украсть у Путина победу в Сирии
24 октября 2019, 19:24
"Самый большой неудачник": США не знают, куда податься после Сирии - CNN впервые сказал правду
24 октября 2019, 12:54
Пентагон обещает раскрыть тайны о встречах с иными цивилизациями. Но только две
24 октября 2019, 19:09
Горючая точка: как США планируют сохранить контроль над нефтяными месторождениями Сирии
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 октября 2019, 00:28
Шарий на украинском канале. Продолжим?
25 октября 2019, 01:39
«Повторяют штампы»: в России ответили на намерение Киева провести переговоры о «возвр...
25 октября 2019, 01:39
«Били по почкам, по кистям, по голове»: что говорят о перестрелке в Ростовской област...
25 октября 2019, 01:54
Бедность не доход: малоимущим должникам предлагают сохранить минимум
25 октября 2019, 01:39
Антивоенные настроения: как ожидания украинцев от урегулирования в Донбассе могут ска...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 октября 2019, 06:24
На чём будем делать "Сарматы" и Су-57? Станки могут и отключить!
22 октября 2019, 12:09
"Это начало странной череды смертей": Гибель экс-министра Украины - это зачистка, Омелян следующий - Шарий
18 октября 2019, 17:09
"Я выросла в слезах": Самая многодетная мать на Земле живёт в Африке с 44 детьми
22 октября 2019, 18:39
«Мы отсюда не уйдем»: вертолеты России – на бывшей базе США
21 октября 2019, 22:54
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
20 октября 2019, 21:09
Был сговор? Кому выгодна турецкая операция в Сирии
23 октября 2019, 07:39
Осталось полтора часа: Шойгу в жёсткой форме предупредил США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.