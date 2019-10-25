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"Тянул на себя изо всех сил": Осьминог захотел стать бьюти-блогером и отнял камеру у горе-ныряльщика - видео
25 октября 2019, 05:09 • 25 • В мире
Осьминог отнял камеру у незадачливого французского ныряльщика. "Тянул на себя изо всех сил", - пожаловался француз. "Возможно, осьминог захотел стать бьюти-блогером", - предположили в комментариях.
Французский ныряльщик поделился в соцсетях, как маленький, но очень храбрый осьминог попытался отнять камеру.
"Когда я выложил камеру для съёмки молодого осьминога, я был удивлён, увидев, что он идёт прямо к камере, - пишет ныряльщик. - Он просто отнял мою камеру. Я несколько раз старался забрать её у него медленно, но тот тянул её на себя изо всех сил".
Пользователи в комментариях предположили, что, возможно, осьминог хотел сделать карьеру "бьюти-блогера". Как раз думал, с чего начать, а тут сверху буквально прилетает "подарок" - в виде камеры "go pro".
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