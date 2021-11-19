"Ты знаешь, что нельзя!?" Как менялось лицо журналиста Би-би-си при общении с Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью журналисту Би-би-си Стивену Розенбергу. Говорили о миграционном кризисе. И особое удовольствие - не только слушать, но и наблюдать, как менялось лицо Розенберга по мере беседы. "Ты знаешь, что нельзя!?" - сказал в какой-то момент Лукашенко, обвинив поляков в фашизме.

Интервью длилось около часа. Один из вопросов касался действий белорусских военных на границе в момент, когда беженцы начали закидывать польский пункт пропуска вместе с пограничниками камнями, частями заграждения и другими предметами. Так происходившее изложил Розенберг. Однако Лукашенко возразил:

"Стив, не выхватывай из общего контекста один эпизод! А теперь слушай, как было!" - заявил Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, к пункту пропуска беженцы двинулись после того, как к ним подошёл польский офицер и объяснил, что по закону они должны оформить заявления. Тогда их пропустят в Польшу, а затем и в Германию. Беженцы, как считает Лукашенко, подумали, что их пропускают, и начали движение к КПП. Однако там их с бланками заявлений никто не ждал. Более того, была проявлена агрессия. Поляки начали поливать людей из водомётов, заправив их ядохимикатами, подчеркнул Лукашенко. По мере описания этой версии происходившего лицо Розенберга менялось. Он будто бы пытался вставить реплики, но не получалось. Лукашенко напирал, возвращаясь к теме применения химикатов:

"Мы вам это докажем, потому что этому есть свидетельства. Ты знаешь, что нельзя даже оружие поворачивать в сторону сопредельной территории!? Почему вы лили воду из водомётов на 100 метров с ядохимикатами на нашу территорию? Это нарушение, я вам говорю как пограничник! Я на той границе служил, вы нарушили госграницу как минимум, вы бросали светошумовые гранаты на нашу территорию. Почему вы не говорите о той благотворительности, о том сочувствии, которое проявляет наш народ по отношению к беженцам? Вы же как фашисты поступили!"

Полная версия этой части беседы доступна в видеоформате. Как уточняет телеканал "360", Лукашенко не исключил помощь белорусских силовиков мигрантам на границе. Президент подчеркнул: "У нас есть сердца".