"Ты жирный, ты урод": Как провоцируют полицию во время погромов, рассказал житель Сан-Диего

Газаряну и его друзьям удалось отстоять "Пушкин", но погромы в Сан-Диего и многих городах США продолжаются. Первые акции начались 30 мая. Тогда они ещё позиционировались как "мирные" протесты, но потом разъярённая толпа начала крушить всё вокруг. Американцы разбивают витрины, воруют товары в магазинах, сжигают и ломают то, что унести невозможно.

С самого первого дня Газарян внимательно наблюдал за "протестующими" и сделал определённые выводы. Со временем толпа обозлённых граждан только увеличивалась, а разумности в их поступках становилось меньше и меньше.

"Их координируют, я лично видел", - сообщил "Комсомольской правде" владелец ресторана "Пушкин".

Он рассказал, что в основном координация происходит через социальные сети. Обычно какой-то паренёк идёт со смартфоном и ведёт прямой эфир - стрим. Газарян отметил, что обычно агрессивный контент соцсетями блокируется, но в случае с погромами в США этого не происходит.

В толпе также есть те, кто приносит воду и еду. Некоторые люди бегают с галонами молока: этим напитком мародёры промывают глаза, если для их усмирения был использован слезоточивый газ. Хорошо заметны и "профессиональные" подстрекатели. Как только пыл толпы спадает, они врываются в самую её гущу, кричат про трусость и страх остаться.

При этом полицейские, отмечает житель Сан-Диего, весьма сдержанны.

"К ним подходят, в лицо чуть не плюют, называют по-всякому: "ты жирный, ты урод, ты такой, ты сякой", потом переходят ко второму полицейскому, и к третьему, и к четвёртому…" – отметил Газарян, назвав всё это классической провокацией.