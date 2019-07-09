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"Ты-то куда лезешь?": Малахова одёрнули за "грязный язычок" после обращения к Зеленскому

09 июля 2019, 03:39  •  80 • Политика
Телеведущий Андрей Малахов обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой защитить украинских журналистов после истории с угрозами из-за русско-украинского телемоста. Однако на него тут же буквально накинулись в комментариях, упрекая в грязном языке: "Ты-то куда лезешь?"
Видеообращение Малахов опубликовал на своей странице в соцсети "Инстаграм". Отметим, что телеведущий - не совсем случайный человек в этой истории: именно он должен был вести тот самый телемост.
Однако запланированное на 12 июля мероприятие сорвалось. Причиной стали угрозы, поступившие телеканалу NewsOne от украинских радикалов. Те грозили расправой журналистам и их родным. В итоге руководство телеканала решило отказаться от проведения телемоста.
На фоне этих событий Малахов обратился к Зеленскому, попросив его позаботиться о журналистах и о том, чтобы они не пострадали. Шоумен напомнил, что украинский лидер - это гарант конституции страны. Он отметил, что во время телемоста его организаторы хотели лишь наладить диалог между жителями двух стран.
Однако в комментариях на Малахова тут же напали. Многие сочли, что шоумен лезет в дело не своего уровня - дескать, тут должны разбираться политики, а не деятели культуры или шоу-бизнеса. Некоторые не скрывали грубости. Так, один из комментаторов написал: "Ты-то куда лезешь? Твои скандальные, кухонные сплетни не смотрят, так решил за счёт Зеленского пропиариться?! Не пачкай его добрую репутацию своим грязным язычком".
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Моё обращение к @zelenskiy_official . Телемост Киев-Москва #надопоговорить
Публикация от Андрей Малахов (@malakhov007)

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