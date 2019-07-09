"Ты-то куда лезешь?": Малахова одёрнули за "грязный язычок" после обращения к Зеленскому

Видеообращение Малахов опубликовал на своей странице в соцсети "Инстаграм". Отметим, что телеведущий - не совсем случайный человек в этой истории: именно он должен был вести тот самый телемост.

Однако запланированное на 12 июля мероприятие сорвалось. Причиной стали угрозы, поступившие телеканалу NewsOne от украинских радикалов. Те грозили расправой журналистам и их родным. В итоге руководство телеканала решило отказаться от проведения телемоста.

На фоне этих событий Малахов обратился к Зеленскому, попросив его позаботиться о журналистах и о том, чтобы они не пострадали. Шоумен напомнил, что украинский лидер - это гарант конституции страны. Он отметил, что во время телемоста его организаторы хотели лишь наладить диалог между жителями двух стран.

Однако в комментариях на Малахова тут же напали. Многие сочли, что шоумен лезет в дело не своего уровня - дескать, тут должны разбираться политики, а не деятели культуры или шоу-бизнеса. Некоторые не скрывали грубости. Так, один из комментаторов написал: "Ты-то куда лезешь? Твои скандальные, кухонные сплетни не смотрят, так решил за счёт Зеленского пропиариться?! Не пачкай его добрую репутацию своим грязным язычком".