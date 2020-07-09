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"Ты смотришь, Путин?": Британцы решили напугать президента России, но лишь рассмешили своих же

09 июля 2020, 23:00  •  81 • Политика
Британское издание заявило о сделанном России военном "предупреждении". "Ты смотришь, Путин? Великобритания отправляет субмарину-убийцу в Арктику в качестве предупреждения России", гласит заголовок статьи. Британцы лишь смеются в комментариях.
Великобритания направила в Арктику свои корабли и подлодку HMS Trenchant для участия в учениях НАТО. Издание Daily Express увидело в этом "чёткий предупреждающий сигнал" для президента России Владимира Путина, однако читатели высмеяли таблоид в комментариях.
Речь идёт о статье с громким заголовком "Ты смотришь, Путин? Великобритания отправляет субмарину-убийцу в Арктику в качестве предупреждения России". А один из экспертов издания назвал участие британской подлодки в учениях самым значительным событием за последние годы, пишет "Утро.ру".
Однако материал произвёл совсем не тот эффект, на который рассчитывали журналисты. В комментариях читатели начали наперебой высмеивать пассажи статьи и некомпетентность репортёров.
"Россия активизировала свою деятельность в Арктическом регионе". Неудивительно, поскольку северное побережье РФ занимает 53% территории всей страны", - пишет один из читателей.
"О, страшно, я уверен, что Россия просто трясётся в своих сапогах при столь грандиозном проявлении западной агрессии", - добавляет другой.
"Я удивлён, что у нас есть корабль, который пригоден для плавания", - отмечает третий.
Также от читателей не укрылся явный антироссийский посыл материала.
"Просто посмотрите на этот заголовок <…> Антироссийский уклон - это позор", - цитирует комментарий британца РИА ФАН.

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