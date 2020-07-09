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"Ты смотришь, Путин?": Британцы решили напугать президента России, но лишь рассмешили своих же
09 июля 2020, 23:00 • 81 • Политика
Британское издание заявило о сделанном России военном "предупреждении". "Ты смотришь, Путин? Великобритания отправляет субмарину-убийцу в Арктику в качестве предупреждения России", гласит заголовок статьи. Британцы лишь смеются в комментариях.
Великобритания направила в Арктику свои корабли и подлодку HMS Trenchant для участия в учениях НАТО. Издание Daily Express увидело в этом "чёткий предупреждающий сигнал" для президента России Владимира Путина, однако читатели высмеяли таблоид в комментариях.
Речь идёт о статье с громким заголовком "Ты смотришь, Путин? Великобритания отправляет субмарину-убийцу в Арктику в качестве предупреждения России". А один из экспертов издания назвал участие британской подлодки в учениях самым значительным событием за последние годы, пишет "Утро.ру".
Однако материал произвёл совсем не тот эффект, на который рассчитывали журналисты. В комментариях читатели начали наперебой высмеивать пассажи статьи и некомпетентность репортёров.
Также от читателей не укрылся явный антироссийский посыл материала.
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