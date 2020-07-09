"Ты смотришь, Путин?": Британцы решили напугать президента России, но лишь рассмешили своих же

Великобритания направила в Арктику свои корабли и подлодку HMS Trenchant для участия в учениях НАТО. Издание Daily Express увидело в этом "чёткий предупреждающий сигнал" для президента России Владимира Путина, однако читатели высмеяли таблоид в комментариях.

Речь идёт о статье с громким заголовком "Ты смотришь, Путин? Великобритания отправляет субмарину-убийцу в Арктику в качестве предупреждения России". А один из экспертов издания назвал участие британской подлодки в учениях самым значительным событием за последние годы, пишет "Утро.ру".

Однако материал произвёл совсем не тот эффект, на который рассчитывали журналисты. В комментариях читатели начали наперебой высмеивать пассажи статьи и некомпетентность репортёров.

"Россия активизировала свою деятельность в Арктическом регионе". Неудивительно, поскольку северное побережье РФ занимает 53% территории всей страны", - пишет один из читателей. "О, страшно, я уверен, что Россия просто трясётся в своих сапогах при столь грандиозном проявлении западной агрессии", - добавляет другой. "Я удивлён, что у нас есть корабль, который пригоден для плавания", - отмечает третий.

Также от читателей не укрылся явный антироссийский посыл материала.