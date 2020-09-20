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"Ты слышишь, князь?": Дюмин сказал главные слова о России на Куликовом поле

20 сентября 2020, 20:40  •  80 • Политика
В 640-ю годовщину Куликовской битвы губернатор Тульской области Алексей Дюмин сказал главные слова о преемственности и победах русского народа. "Ты слышишь, князь?" - отметил Дюмин, обращаясь через Бога к Дмитрию Донскому.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в 640-ю годовщину Куликовской битвы на Красном холме подчеркнул, что сегодня мы вспоминаем ратный подвиг наших предков, который стал точкой отсчёта создания государства, способного ответить на самые жёсткие внешние угрозы:
Это знаменательный день не только для Тульской области, но и для всей России, - подчеркнул Дюмин. - Мы сегодня отмечаем не победу Дмитрия Донского над врагом, а образование государства, способного защитить себя. Здесь пролита кровь наших предков, и эта кровь течёт в наших жилах. Мы гордимся подвигом, силой духа, верой в Бога и я, обращаясь через Бога к князу Донскому, хочу сказать: мы к ярлыкам не ходим, а послам всегда рады. Мы способны душу положить свою за другов своих и за Родину свою. Ты слышишь, князь? Мы - сильная держава, и у нас есть щит и меч. И пусть именно сегодня в этом месте знает весь мир: кто с мечом к нам придёт, тот от меча и погибнет. С праздником, друзья!
Напомним, Царьград ведёт прямую трансляцию с Куликова поля, где сегодня проходит фестиваль в честь годовщины Куликовской битвы.

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