"Ты слышишь, князь?": Дюмин сказал главные слова о России на Куликовом поле

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в 640-ю годовщину Куликовской битвы на Красном холме подчеркнул, что сегодня мы вспоминаем ратный подвиг наших предков, который стал точкой отсчёта создания государства, способного ответить на самые жёсткие внешние угрозы:

Это знаменательный день не только для Тульской области, но и для всей России, - подчеркнул Дюмин. - Мы сегодня отмечаем не победу Дмитрия Донского над врагом, а образование государства, способного защитить себя. Здесь пролита кровь наших предков, и эта кровь течёт в наших жилах. Мы гордимся подвигом, силой духа, верой в Бога и я, обращаясь через Бога к князу Донскому, хочу сказать: мы к ярлыкам не ходим, а послам всегда рады. Мы способны душу положить свою за другов своих и за Родину свою. Ты слышишь, князь? Мы - сильная держава, и у нас есть щит и меч. И пусть именно сегодня в этом месте знает весь мир: кто с мечом к нам придёт, тот от меча и погибнет. С праздником, друзья!

Напомним, Царьград ведёт прямую трансляцию с Куликова поля, где сегодня проходит фестиваль в честь годовщины Куликовской битвы.