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"Ты слышишь, князь?": Дюмин сказал главные слова о России на Куликовом поле
20 сентября 2020, 20:40 • 80 • Политика
В 640-ю годовщину Куликовской битвы губернатор Тульской области Алексей Дюмин сказал главные слова о преемственности и победах русского народа. "Ты слышишь, князь?" - отметил Дюмин, обращаясь через Бога к Дмитрию Донскому.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в 640-ю годовщину Куликовской битвы на Красном холме подчеркнул, что сегодня мы вспоминаем ратный подвиг наших предков, который стал точкой отсчёта создания государства, способного ответить на самые жёсткие внешние угрозы:
Напомним, Царьград ведёт прямую трансляцию с Куликова поля, где сегодня проходит фестиваль в честь годовщины Куликовской битвы.
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