"Ты просто не знаешь, что сказать": Какие фразы Горбачёва заставили переводчика обливаться потом

Переводчик Горбачёва рассказал, какие фразы бывшего советского лидера заставили его обливаться потом во время официальных международных мероприятий. "Ты просто не знаешь, что сказать", - признаётся он, вспоминая любовь экс-главы СССР к афоризмам.

Личный переводчик первого и последнего президента Советского Союза Михаила Горбачёва Павел Палажченко отметил, что речь советского лидера иногда было сложно переводить, поскольку тот часто употреблял русские идиомы. Об этом он пишет в своей книге "Профессия и время. Записки переводчика-дипломата".

Самое трудное - это когда вдруг возникает какое-то слово типа "подснежник", "хариус", или "подберёзовик", перевода которого ты не знаешь, и не знаешь, как сказать, - вспоминает Палажченко.

Иногда даже американские переводчики пытались прийти на помощь своим советским коллегам, когда те попадали в затруднительные ситуации. Однажды Горбачёв озадачил переводчика, заявив, что страну "нельзя ломать через колено". Чтобы перевести этот афоризм, Палажченко использовал английское выражение break the back (сломать спину). А слова советского дипломата Юлия Квицинского, который упомянул "дырку от бублика", переводчик перевёл как the hole of the donut (дырка от пончика), использовав более понятный для американцев продукт.