Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Убийцы "Панциря" появились над Чёрным морем: Украинцы забыли лиш...
Метод Суворова: Россия поставит на место Турцию, Казахстан и Узбекистан
"Наша страна врет": ученый рассказал правду о войне в Сирии
Бавария, Бавария... Неужели немцы доигрались?
Главная / Политика

"Ты просто не знаешь, что сказать": Какие фразы Горбачёва заставили переводчика обливаться потом

29 марта 2021, 22:05  •  132 • Политика
Переводчик Горбачёва рассказал, какие фразы бывшего советского лидера заставили его обливаться потом во время официальных международных мероприятий. "Ты просто не знаешь, что сказать", - признаётся он, вспоминая любовь экс-главы СССР к афоризмам.
Личный переводчик первого и последнего президента Советского Союза Михаила Горбачёва Павел Палажченко отметил, что речь советского лидера иногда было сложно переводить, поскольку тот часто употреблял русские идиомы. Об этом он пишет в своей книге "Профессия и время. Записки переводчика-дипломата".
Самое трудное - это когда вдруг возникает какое-то слово типа "подснежник", "хариус", или "подберёзовик", перевода которого ты не знаешь, и не знаешь, как сказать, - вспоминает Палажченко.
Иногда даже американские переводчики пытались прийти на помощь своим советским коллегам, когда те попадали в затруднительные ситуации. Однажды Горбачёв озадачил переводчика, заявив, что страну "нельзя ломать через колено". Чтобы перевести этот афоризм, Палажченко использовал английское выражение break the back (сломать спину). А слова советского дипломата Юлия Квицинского, который упомянул "дырку от бублика", переводчик перевёл как the hole of the donut (дырка от пончика), использовав более понятный для американцев продукт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



132
Источник
Похожие новости
29 марта 2021, 01:00
Нога Навального выдала его с головой: "Извините, вы не соблюдаете правила симуляции"
29 марта 2021, 11:05
Суэцкий канал заблокировали по указке США. Последнее предупреждение Китаю и России
29 марта 2021, 12:55
Опять в лужу. Владимир Зеленский трижды солгал по одному поводу
29 марта 2021, 14:45
"Нет пункта о посещении КВН": В России "расшифровали" заявление Кремля по Зеленскому
29 марта 2021, 14:45
Москва меняет отношение к контактам с Вашингтоном – Песков
29 марта 2021, 06:30
Крым непробиваемый: Китайцы предсказали НАТО неминуемое поражение в Чёрном море
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 марта 2021, 01:00
Нога Навального выдала его с головой: "Извините, вы не соблюдаете правила симуля...
29 марта 2021, 11:05
Суэцкий канал заблокировали по указке США. Последнее предупреждение Китаю и России
29 марта 2021, 00:05
Ответите перед богом! – угрозы Зеленского вышли на новый уровень
29 марта 2021, 07:25
"Неубиваемый" Бабченко стал бомжом и напросился к Зеленскому в чистильщики
29 марта 2021, 12:55
Опять в лужу. Владимир Зеленский трижды солгал по одному поводу
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 марта 2021, 05:55
Русские вычленили новый инструмент геополитики: Помог Навальный и его боли
23 марта 2021, 22:10
Украине прилетел "бумеранг за Крым"
27 марта 2021, 01:20
Бавария, Бавария... Неужели немцы доигрались?
27 марта 2021, 18:45
Китай не стерпел давления Запада и разразился ударами. Досталось Канаде и США
26 марта 2021, 05:10
Политолог выделил три цели "игры" Вашингтона и Киева: Доказательство – "посылка" в 350 тонн из США
26 марта 2021, 12:30
Газпром поставил окончательную точку в спорах о финале "Северного потока - 2"
24 марта 2021, 11:00
Русские получили удар, откуда не ждали. ANHA News заявило об ошибке турков
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.