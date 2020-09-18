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"Ты не в той позиции, чтобы диктовать правила": Эрдоган унизил Макрона

18 сентября 2020, 10:00  •  280 • Политика
Эрдоган обрушился с критикой на Макрона. "Макрон, твоё время вышло... Ты не в той позиции, чтобы диктовать нам свои правила гуманизма", - заявил турецкий лидер.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган жёстко раскритиковал Европу, а в особенности Францию и её лидера Эммануэля Макрона. Поводом послужила позиция Европы относительно буровых работ на спорных территориях.
В своей речи Эрдоган обвинил Европу в политике двойных стандартов. По его словам, изначально Турция была настроена на диалог и вела себя достойно, однако в ответ европейские страны показали себя не с лучшей стороны.
Особенно в речи турецкого лидера досталось президенту Франции Макрону. Эрдоган обвинил его в незнании истории и напомнил французскому лидеру про колониальное прошлое его страны.
Макрон, твоё время вышло... Ты не в той позиции, чтобы диктовать нам свои правила гуманизма, - сказал турецкий лидер.
Напомним, что камнем преткновения между Европой и Турцией стала разработка шельфа на территории, которую Греция считает своей. В ответ на это Евросоюз начал совместные военные учения в Средиземном море. В них принимают участие Греция, Франция, Италия и Кипр.

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