|
"Ты не в той позиции, чтобы диктовать правила": Эрдоган унизил Макрона
18 сентября 2020, 10:00 • 280 • Политика
Эрдоган обрушился с критикой на Макрона. "Макрон, твоё время вышло... Ты не в той позиции, чтобы диктовать нам свои правила гуманизма", - заявил турецкий лидер.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган жёстко раскритиковал Европу, а в особенности Францию и её лидера Эммануэля Макрона. Поводом послужила позиция Европы относительно буровых работ на спорных территориях.
В своей речи Эрдоган обвинил Европу в политике двойных стандартов. По его словам, изначально Турция была настроена на диалог и вела себя достойно, однако в ответ европейские страны показали себя не с лучшей стороны.
Особенно в речи турецкого лидера досталось президенту Франции Макрону. Эрдоган обвинил его в незнании истории и напомнил французскому лидеру про колониальное прошлое его страны.
Напомним, что камнем преткновения между Европой и Турцией стала разработка шельфа на территории, которую Греция считает своей. В ответ на это Евросоюз начал совместные военные учения в Средиземном море. В них принимают участие Греция, Франция, Италия и Кипр.
280
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 сентября 2020, 09:00
|
16 сентября 2020, 22:15
|
15 сентября 2020, 00:25
|
14 сентября 2020, 08:50
|
13 сентября 2020, 17:15
|
12 сентября 2020, 22:55
|
12 сентября 2020, 03:40