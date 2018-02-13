"Ты не представляешь молодежь" - Собчак посоветовали прекращать нытье "по Рыбке"

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Настя Рыбка ответила на тираду телеведущей Ксении Собчак.

Кандидату в президенты России Ксении Собчак посоветовали "прекратить нытье". Скандально известная эскорт-модель и блогер Настя Рыбка ответила "блондинке в шоколаде", возмутившейся скандалом вокруг отдыха модели с политиками и олигархами.

Она указала, что Собчак пытается выставить себя эдаким молодежным кандидатом и голосом молодого поколения. Однако нытье телеведущей и светской львицы не представляет мнения российской молодежи, заявляет Настя Рыбка.

"Ответ Ксюше. Дорогая @xenia_sobchak, от лица молодежи - нам надоело ваше нытье", - написала блогерша в социальной сети Instagram.

Рыбка добавляет, что молодежь России является позитивной. Она стремится радоваться жизни и веселиться на полную катушку. А разглагольствования Собчак несут сплошной негатив.

Ранее Ксения Собчак прокомментировала историю с отдыхом эскорт-модели Насти Рыбки на яхте с олигархами. Телеведущая заявила, что все это "глубоко оскорбляет ее как женщину". Также она назвала Рыбку "жертвой омерзительной истории".