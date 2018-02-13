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"Ты не представляешь молодежь" - Собчак посоветовали прекращать нытье "по Рыбке"
13 февраля 2018, 15:39 • 384 • Политика
Настя Рыбка ответила на тираду телеведущей Ксении Собчак.
Кандидату в президенты России Ксении Собчак посоветовали "прекратить нытье". Скандально известная эскорт-модель и блогер Настя Рыбка ответила "блондинке в шоколаде", возмутившейся скандалом вокруг отдыха модели с политиками и олигархами.
Она указала, что Собчак пытается выставить себя эдаким молодежным кандидатом и голосом молодого поколения. Однако нытье телеведущей и светской львицы не представляет мнения российской молодежи, заявляет Настя Рыбка.
Рыбка добавляет, что молодежь России является позитивной. Она стремится радоваться жизни и веселиться на полную катушку. А разглагольствования Собчак несут сплошной негатив.
Ранее Ксения Собчак прокомментировала историю с отдыхом эскорт-модели Насти Рыбки на яхте с олигархами. Телеведущая заявила, что все это "глубоко оскорбляет ее как женщину". Также она назвала Рыбку "жертвой омерзительной истории".
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