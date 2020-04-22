"Ты нас всех убьёшь": Психотерапевт дал онлайн-консультацию Трампу

Американский психолог и психотерапевт Джеффри Гутерман сумел поставить диагноз президенту Дональду Трампу, основываясь лишь на одной его записи в Twitter.

Ранее глава Белого дома приказал ВМС Соединённых Штатов открывать огонь на поражение и уничтожать мешающие иранские корабли. Об этом он написал на своей странице в сети микроблогов.

Гутерман не смог пройти мимо и оставил комментарий под твитом американского лидера.

Ты нас всех убьёшь, - заявил он.

Фото: скриншот Twitter/Donald J. Trump

Как утверждало ранее агентство Reuters, неделю назад сразу 11 кораблей иранского Корпуса стражей исламской революции подошли на опасную дистанцию к американским судам в Персидском заливе.