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"Ты нас всех убьёшь": Психотерапевт дал онлайн-консультацию Трампу

22 апреля 2020, 22:10  •  110 • Политика
Американский психотерапевт Джеффри Гутерман дал онлайн-консультацию Дональду Трампу прямо в Twitter. Это произошло после того, как президент США оставил запись о том, что он приказал ВМС уничтожать мешающие им иранские корабли. "Ты нас всех убьёшь", - написал в комментариях психолог.
Американский психолог и психотерапевт Джеффри Гутерман сумел поставить диагноз президенту Дональду Трампу, основываясь лишь на одной его записи в Twitter.
Ранее глава Белого дома приказал ВМС Соединённых Штатов открывать огонь на поражение и уничтожать мешающие иранские корабли. Об этом он написал на своей странице в сети микроблогов.
Гутерман не смог пройти мимо и оставил комментарий под твитом американского лидера.
Ты нас всех убьёшь, - заявил он.
Фото: скриншот Twitter/Donald J. Trump
Как утверждало ранее агентство Reuters, неделю назад сразу 11 кораблей иранского Корпуса стражей исламской революции подошли на опасную дистанцию к американским судам в Персидском заливе.

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