Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Вам на танках или "Искандерами"?": Русские не стали церемон...
Соловьёв поправил Зеленского, пригласившего Путина в Донбасс
"А что он ждёт?": Посол США отказался покинуть Россию. На опасность та...
Как США подставили Украину в деле MH17: "Обман идёт колоссальный"
Главная / Политика

"Ты, мальчик, на что рассчитывал?": Норкин рассказал, к чему приведёт "вызов" шмыгающего Зеленского

23 апреля 2021, 03:15  •  53 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса. Телеведущий Андрей Норкин рассказал, к чему приведёт "вызов" шмыгающего носом Зеленского: "Ты, мальчик, на что рассчитывал?".
Видеозапись президента Украины, в которой тот обратился к Путину, обсудили в ходе передачи "Место встречи". Журналисты пришли к выводу, что украинский лидер просто занимался самолюбованием и "актёрским кривлянием". Некоторые даже решили, будто он копирует повадки своего героя из сериала "Слуга народа" Василия Голобородько, который тоже имел привычку шмыгать носом, сообщает Федеральное агентство новостей.
Телеведущий Андрей Норкин полагает, что брошенный Зеленским "вызов" так ни к чему и не приведёт.
Они должны понимать, как Москва будет отвечать. Никак она не будет отвечать. Следующий шаг-то какой? - задаётся он вопросом.
Соведущий Иван Трушкин высказал предположение, что, не дождавшись нужной реакции от России, Зеленский обратится к западным странам за новыми санкциями, но и там его будет ожидать неудача, поскольку украинского президента в Европе уже никто не воспринимает всерьёз.
А ты, мальчик, на что рассчитывал? - удивился Норкин, обращаясь к Зеленскому.
Напомним, что ранее президент Украины предложил коллеге из России встретиться в Донбассе и провести там переговоры. Путин ответил, что переговоры по вопросу мирного урегулирования Киеву нужно проводить с ДНР и ЛНР, а не с Россией, которая не является участником конфликта и выступает третьей стороной. Однако если украинский лидер хочет обсудить двусторонние вопросы, то его всегда готовы принять в Москве.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



53
Источник
Похожие новости
22 апреля 2021, 23:35
"Вызывают удивление и даже смех": Немцы опростоволосились с Навальным - политолог
23 апреля 2021, 01:25
Захарова рассказала, что будет, если "глубоко разочаровать" Москву. Словакия получила предупреждение
22 апреля 2021, 23:35
"Конфликт подпитывается внешними силами": Эксперт объяснил "слепоту" ОБСЕ в Донбассе
23 апреля 2021, 01:25
"Так просто воду они не получат": Киев предупредил Россию о "дорогой цене" за Крым
23 апреля 2021, 01:25
Лукашенко направился в Минск после четырёхчасовых переговоров с Путиным
23 апреля 2021, 01:25
"Мы оставляем за собой право": Псаки рассказала, что может спровоцировать новые санкции
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 апреля 2021, 01:25
Захарова рассказала, что будет, если "глубоко разочаровать" Москву. Словаки...
23 апреля 2021, 01:25
"Так просто воду они не получат": Киев предупредил Россию о "дорогой ц...
23 апреля 2021, 01:25
Лукашенко направился в Минск после четырёхчасовых переговоров с Путиным
23 апреля 2021, 01:25
"Мы оставляем за собой право": Псаки рассказала, что может спровоцировать н...
23 апреля 2021, 02:15
«В любое удобное для него время»: Путин заявил о готовности провести встречу с Зеленс...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 апреля 2021, 01:00
"Пусть боятся "Коралла": Турки возмутились русским намёком на печальную судьбу "Байрактаров"
22 апреля 2021, 02:30
"На эту чушь мы уже отвечали": Захарова задала поддержавшему Чехию Боррелю неудобный вопрос
18 апреля 2021, 07:45
"Дело пахнет керосином": США готовы сделать шаг назад?
19 апреля 2021, 03:00
"Вот будет позорище": Митинг "за Навального" показал раскол внутри ФБК*
18 апреля 2021, 04:05
"Совершенно секретно" о русской армии: Политолог рассказал то, о чём стыдливо умолчал Запад
21 апреля 2021, 08:10
"Это будет не протест": Дважды "кинутые" украинцы сметут всё и вся – эксперт
20 апреля 2021, 16:35
Как США подставили Украину в деле MH17: "Обман идёт колоссальный"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.