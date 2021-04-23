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"Ты, мальчик, на что рассчитывал?": Норкин рассказал, к чему приведёт "вызов" шмыгающего Зеленского
23 апреля 2021, 03:15 • 53 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса. Телеведущий Андрей Норкин рассказал, к чему приведёт "вызов" шмыгающего носом Зеленского: "Ты, мальчик, на что рассчитывал?".
Видеозапись президента Украины, в которой тот обратился к Путину, обсудили в ходе передачи "Место встречи". Журналисты пришли к выводу, что украинский лидер просто занимался самолюбованием и "актёрским кривлянием". Некоторые даже решили, будто он копирует повадки своего героя из сериала "Слуга народа" Василия Голобородько, который тоже имел привычку шмыгать носом, сообщает Федеральное агентство новостей.
Телеведущий Андрей Норкин полагает, что брошенный Зеленским "вызов" так ни к чему и не приведёт.
Соведущий Иван Трушкин высказал предположение, что, не дождавшись нужной реакции от России, Зеленский обратится к западным странам за новыми санкциями, но и там его будет ожидать неудача, поскольку украинского президента в Европе уже никто не воспринимает всерьёз.
Напомним, что ранее президент Украины предложил коллеге из России встретиться в Донбассе и провести там переговоры. Путин ответил, что переговоры по вопросу мирного урегулирования Киеву нужно проводить с ДНР и ЛНР, а не с Россией, которая не является участником конфликта и выступает третьей стороной. Однако если украинский лидер хочет обсудить двусторонние вопросы, то его всегда готовы принять в Москве.
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