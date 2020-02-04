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"Ты как посмел ехать в Сочи?!": Соловьёв "обрушился" на Ковтуна в прямом эфире
04 февраля 2020, 13:54 • 75 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьёв шутливо "обрушился" на украинского политолога Вячеслава Ковтуна в прямом эфире своей авторской программы "Вечер". "Ты как посмел ехать в Сочи, тратить в стране "агрессора" деньги?!" - подзадорил ведущий гостя программы.
В очередной раз украинский политолог Вячеслав Ковтун, что называется, "сел в лужу" в прямом эфире авторской программы Владимира Соловьёва "Вечер". Телеведущий шутливо "обрушился" на гостя за его поездку в Сочи.
"Ты как посмел ехать в Сочи, тратить в стране "агрессора" (на Украине Россию считают "агрессором", не признавая итогов проведённого в Крыму референдума, после которого полуостров вернулся в состав Российской Федерации. - Ред.) деньги?! - закричал на Ковтуна Соловьёв. - Ты что? Ты-то, патриот, должен был уехать в Вену".
"Хотел посмотреть на Путина и Лукашенко, - скромно улыбаясь, ответил украинец. - Но встреча не состоялась".
"А почему ты решил, что она будет?" - тут же перешёл на спокойный тон Соловьёв, явно удивившись ответу Ковтуна.
"Потому что там все готовились", - тут же нашёлся тот.
"Кто готовился?" - продолжил интересоваться ведущий.
"Таксисты", - ответил гость, чем вызвал взрыв хохота в студии.
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