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"Ты гнал людей на убой": Порошенко присвоил себе обмен и "утонул" под шквалом гневных сообщений

08 сентября 2019, 08:39  •  223 • Политика
Петр Порошенко присвоил себе обмен и "утонул" под шквалом гневных сообщений. "Ты гнал людей на убой", - напомнили комментаторы под его же постом.
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что причастен к обмену удерживаемыми лицами с Россией, который состоялся накануне. Но... его заявление вызвало, прямо скажем, неоднозначную реакцию. Сообщение Порошенко оставил на личной странице в социальной сети Facebook.
Людей удивило, что Петр Порошенко решил присвоить себе заслугу, связанную с обменом. Так, Oleksandr Nimets пишет: "а ты каким боком к этому и кого ты освободил?" А Sergey Prokofiev добавляет: "ты гнал людей на убой.... Зеленский исправляет твои ошибки".
Петру Порошенко напомнили, что именно он виновен в том, что люди вообще попали под статьи. Об этом, в частности, написал Олег Стриженко: "ты их туда пристроил и не тебе об этом рассуждать". А Tatiana Petrechenko отметила, что керченская провокация - "заслуга Порошено", именно при реализации его плана "моряки попали в плен!"
Напомним, обмен прошел по формуле 35 на 35. Ранее бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал 13 человек, попавший в украинский список.
Фото: www.facebook.com/petroporoshenko.

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