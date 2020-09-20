"Ты бы, Света, жарила котлеты": Встреча "тиранов" вызвала неожиданный эффект у "борца с режЫмом"

Телеведущий Царьграда Иван Кондаков в пародийном проекте "Жора Жиров против режима" о российской оппозиции рассказал о встрече Путина и Лукашенко.

"Как написали все мои либеральные друзья в своих неполживых блогах, тиран Лукашенко просто буквально унижался перед более авторитетным тираном", - иронично написал он.

При этом он отметил, что, пока "нелегитимный с точки зрения всего цивилизованного польского телеканала Нехта" Лукашенко "выпрашивал жалкие полтора миллиарда долларов", оппозиционерка Светлана Тихановская была в Литве.

При этом Жиров не сдержался и схватился за гитару.

"К внешности твоей у нас вообще претензий нету

Но молчала бы ты, Света, да жарила котлеты

Мы даём на это дело чистый долларовый нал

Ну а ты приносишь нам лишь только чистый фейспалм", - спел он в эфире авторской программы.