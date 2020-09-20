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"Ты бы, Света, жарила котлеты": Встреча "тиранов" вызвала неожиданный эффект у "борца с режЫмом"
20 сентября 2020, 03:15 • 107 • Политика
Встреча "двух тиранов", как назвали русофобы встречу президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, вызвала неожиданный эффект у "борца с режЫмом" Жоры Жирова. "Ты бы, Света, жарила котлеты", - не сдержался "оппозиционер", схватив гитару.
Телеведущий Царьграда Иван Кондаков в пародийном проекте "Жора Жиров против режима" о российской оппозиции рассказал о встрече Путина и Лукашенко.
"Как написали все мои либеральные друзья в своих неполживых блогах, тиран Лукашенко просто буквально унижался перед более авторитетным тираном", - иронично написал он.
При этом он отметил, что, пока "нелегитимный с точки зрения всего цивилизованного польского телеканала Нехта" Лукашенко "выпрашивал жалкие полтора миллиарда долларов", оппозиционерка Светлана Тихановская была в Литве.
При этом Жиров не сдержался и схватился за гитару.
"К внешности твоей у нас вообще претензий нету
Но молчала бы ты, Света, да жарила котлеты
Мы даём на это дело чистый долларовый нал
Ну а ты приносишь нам лишь только чистый фейспалм", - спел он в эфире авторской программы.
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