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"Twitter в "застенках кровавой гэбни": Навальный готовит новую провокацию в Москве - Витязева

02 августа 2019, 19:09  •  82 • Политика
Алексей Навальный ретвитнул видео в Twitter, сидя под административным арестом в СИЗО, сообщает журналистка и блогер Юлия Витязева. "Идёт целенаправленная попытка привлечь к завтрашним беспорядкам футбольных фанатов, которые пойдут на матч "Спартак" - "Динамо", - считает она.
Оппозиционный блогер Алексей Навальный сидит в Twitter, находясь в "застенках кровавой гэбни". Недавно он ретвитнул сообщение о столкновении ОМОНа и фанатов "Спартака" в Ростове-на-Дону, пишет в соцсети журналистка Юлия Витязева.
После призывов на несанкционированный митинг 27 июля в Москве Навального задержали и отправили в СИЗО на несколько суток. Пока прозападные и либеральные СМИ сообщают о "нечеловеческих" условиях его содержания, он спокойно ретвитит сообщения в соцсети Twitter.
"Как он это делает, находясь с "застенках кровавой гэбни", - до сих пор загадка. Но дело не в этом. Фокус в том, что идёт целенаправленная попытка привлечь к завтрашним беспорядкам футбольных фанатов, которые пойдут на матч "Спартак" - "Динамо", - пишет Витязева в Twitter.
Напомним, что Навальный и его сторонники также призывали людей выходить на несанкционированную акцию в Москве на этих выходных. В МВД столицы уже предупредили, что будут жестко пресекать все подобные попытки.
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva

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