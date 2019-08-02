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"Twitter в "застенках кровавой гэбни": Навальный готовит новую провокацию в Москве - Витязева
02 августа 2019, 19:09 • 82 • Политика
Алексей Навальный ретвитнул видео в Twitter, сидя под административным арестом в СИЗО, сообщает журналистка и блогер Юлия Витязева. "Идёт целенаправленная попытка привлечь к завтрашним беспорядкам футбольных фанатов, которые пойдут на матч "Спартак" - "Динамо", - считает она.
Оппозиционный блогер Алексей Навальный сидит в Twitter, находясь в "застенках кровавой гэбни". Недавно он ретвитнул сообщение о столкновении ОМОНа и фанатов "Спартака" в Ростове-на-Дону, пишет в соцсети журналистка Юлия Витязева.
После призывов на несанкционированный митинг 27 июля в Москве Навального задержали и отправили в СИЗО на несколько суток. Пока прозападные и либеральные СМИ сообщают о "нечеловеческих" условиях его содержания, он спокойно ретвитит сообщения в соцсети Twitter.
Напомним, что Навальный и его сторонники также призывали людей выходить на несанкционированную акцию в Москве на этих выходных. В МВД столицы уже предупредили, что будут жестко пресекать все подобные попытки.
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva
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