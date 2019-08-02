"Twitter в "застенках кровавой гэбни": Навальный готовит новую провокацию в Москве - Витязева

Оппозиционный блогер Алексей Навальный сидит в Twitter, находясь в "застенках кровавой гэбни". Недавно он ретвитнул сообщение о столкновении ОМОНа и фанатов "Спартака" в Ростове-на-Дону, пишет в соцсети журналистка Юлия Витязева.

После призывов на несанкционированный митинг 27 июля в Москве Навального задержали и отправили в СИЗО на несколько суток. Пока прозападные и либеральные СМИ сообщают о "нечеловеческих" условиях его содержания, он спокойно ретвитит сообщения в соцсети Twitter.

"Как он это делает, находясь с "застенках кровавой гэбни", - до сих пор загадка. Но дело не в этом. Фокус в том, что идёт целенаправленная попытка привлечь к завтрашним беспорядкам футбольных фанатов, которые пойдут на матч "Спартак" - "Динамо", - пишет Витязева в Twitter.

Напомним, что Навальный и его сторонники также призывали людей выходить на несанкционированную акцию в Москве на этих выходных. В МВД столицы уже предупредили, что будут жестко пресекать все подобные попытки.

Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva