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"Твою мать...": Никита Михалков не сдержался, перечисляя очевидные детали дела Навального

15 сентября 2020, 18:45  •  265 • Политика
Никита Михалков высказался о так называемом деле Алексея Навального, который сегодня проходит лечение в Германии. Указывая на очевидные детали, режиссёр не сдержался: "Твою мать..."
Дело Алексея Навального стало частью большой политической манипуляции. Так, на пленарном заседании Европейского парламента верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что глобальный пакет санкций против России, который связывают с нарушением прав человека и гуманитарного права, должен носить имя Алексея Навального.
"Дискуссия продолжается, пишутся соответствующие тексты. То, что произошло с Навальным, должно побудить государства-члены завершить эти дискуссии и начать действовать и принять этот режим санкций по правам человека, который, как "список Магнитского" в США, мог бы носить имя Навального", - заявил Боррель.
О подобной политизации в последнем выпуске авторской программы "Бесогон" говорил и режиссёр Никита Михалков. Он назвал несколько очевидных деталей, которые все мы знаем, однако не все придаём им значение. Михалков напомнил, что Навального увезли из России в момент, когда он был под подпиской о невыезде. Под той же подпиской он гастролировал по городам страны перед недомоганием. По прибытии в Германию тут же последовали заявления об отравлении Навального, однако доказательства так и не были предоставлены. Кроме того, Михалков напомнил, что один только вывоз Навального на частном самолёте обошёлся в 100 тысяч евро. А теперь...
"Канцлер Германии обвиняет Владимира Путина в том, что он "Новичком" отравил Навального. Это вы кому рассказываете? После истории со Скрипалями… Кстати, как они себя чувствуют, где они вообще? Живы-здоровы, нет? Оцепляется район. Сжигается кошка, которая имела контакт со Скрипалями. Он не умер только потому, что яд якобы был частично смыт дождём с дверной ручки..." - напомнил Михалков.
Послышались и заявления в адрес проекта "Северный поток - 2". А это уже не только политические манипуляции, но и коммерческий интерес США.
"Да послушайте! Нам что, мало Пауэлла, который размахивал пробирочкой с порошком зубным? Какие доказательства? Никаких. Есть доказательства отравления Скрипалей? Никаких. "Белые каски"? Никаких. Химические атаки в Сирии? Никаких. Теперь сказано, что, может быть, это вредное вещество было нанесено на бельё Навального. Твою мать! Вот Ангела Меркель замечательно вышла бы с трусами Навального на трибуну и сказала: вот оно, доказательство, вот, видите трусы?! Вот. Ну, что мы, дети, что ли? Кого вы "лечите"?" - не сдержался Никита Михалков.
Кстати, сегодня Алексей Навальный оставил пост на личной странице в Instagram, который также вызвал немало вопросов. Например, тем, что монитор с показателями состояния Навального замазали перед публикацией кадра. Идею с санкциями имени Навального в эфире радио Sputnik оценил политолог, журналист Юрий Светов. Он подчеркнул, что пакет можно было назвать и именем Ассанжа или, например, Сноудена, однако интереснее оказывать давление именно на Россию.

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