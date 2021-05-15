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"Твоё лицо, когда видишь Путина": Три секунды из закулисья с президентом России
15 мая 2021, 19:00 • 120 • Политика
В эфир программы "Москва. Кремль. Путин" попала небольшая часть из закулисья президентских встреч. В частности, реакция президента Международной федерации хоккея на льду Рене Фазеля на появление Владимира Путина. Три секунды выдали истинное лицо московского гостя.
В своём новом репортаже для программы "Москва. Кремль. Путин" обозреватель ВГТРК Павел Зарубин подготовил несколько моментов из закулисья с президентом России, которые не попали в официальные эфиры.
В частности, то, как 10 мая встретились Владимир Путин и президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель. И первая реакция московского гостя на появление главы государства.
"Твоё лицо, когда видишь Путина..." - прокомментировал трёхсекундный ролик автор Telegram-канала "Пул №3".
На записи Фазель поворачивает в коридор - и тут видит президента Путина. В этот момент глаза гостя широко распахиваются, а на лице играет столь же широкая улыбка.
К слову, поздоровался гость с президентом по-русски. Со стороны Владимира Путина последовал ответный жест вежливости - он заговорил с Фазелем на привычном для гостя немецком языке.
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