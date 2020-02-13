"Твоё лицо, когда премьер потребовал…": Неочевидные моменты совещания с Мишустиным отметили журналисты

Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл совещание с членами кабмина. В ходе заседания правительства он говорил о необходимости решения задач, перечисленных в послании президента Владимира Путина Федеральному Собранию. А также отметил пункты, по которым предстоит подтянуться.

Например, высказался о высоких банковских ставках - в том числе по ипотечному кредитованию. Журналисты, наблюдавшие за совещанием, по традиции отметили детали вне официальных хроник. Так, журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов, публикуя видео момента, когда камера остановилась на главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, написал:

"Набиуллина слушает Мишустина".

В то же время авторы "ГлавМедиа" дополнили всё скриншотом-уточнением: "Твоё лицо, когда премьер потребовал ещё снизить ставки по ипотеке".

На самом деле задачи стоят действительно амбициозные. И, как все надеются, выполнимые.