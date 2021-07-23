"Твой возраст и пол неважен": Подозреваемый в шпионаже Сафонов заговорил о "конвейере" госизмен

Журналист Иван Сафронов, который подозревается в шпионаже и находится год под арестом, написал статью в которой рассказал о "конвейере" дел по госизменам и шпионажу.

Помощник главы Роскосмоса, журналист Иван Сафронов, который год находится под стражей, написал статью о конвейере дел о шпионаже и о госизмене. Ее опубликовали "Ведомости". Текст передал его адвокат.

По словам журналиста дела по статьям возбуждаются в отношении конкретного человека, а не из-за утечки информации за рубеж.

Государственные защитники не пытаются представлять интересы обвиняемого, а расписывает насколько плохи дела у подозреваемого, советуют признать свою вину и сотрудничать со следствием, пишет Сафронов.

"Иными словами, не только признать вину в инкриминируемых деяниях в полном объеме, но и помочь следствию изобличить соучастников преступления. Не обязательно того деяния, что инкриминируют ему: скажем, он готов что-то рассказать о преступлениях других людей — коллег, знакомых, возможно, друзей", — сказано в публикации Сафронова.

Следователь поддерживает мысль адвоката и оставляет на какое-то время "подумать". В изоляции человек становится внушаемым и "начинает верить во все", пишет журналист.

При этом возбуждение уголовного дела в отношении отдельно взятого гражданина «не самоцель для следователя»: «ему куда важнее построить так называемую уголовную прогрессию», то есть чтобы обвиняемый не только признал вину, но и дал показания на других, «благодаря чему следствие получает возможность возбуждать все новые и новые дела», отметил Сафронов.



В случае, если человек готов отстаивать свою позицию, то следователь предлагает подумать, то какой тот выбирает срок – двузначный, или 6-7 лет, если он подпишет додебное соглашение.

По словам Сафронова, конвейер работает без остановки и все чаще уголовные дела возбуждают в отношении политически неугодных, либо тех, кто работает с иностранцами, а также замешан в контрабанде комплектующих военной техники.

Иван Сафронов был задержан и отправлен под арест в 2020 году. Его обвиняют в шпионаже.