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"Твой возраст и пол неважен": Подозреваемый в шпионаже Сафонов заговорил о "конвейере" госизмен

23 июля 2021, 10:25  •  316 • Политика
Журналист Иван Сафронов, который подозревается в шпионаже и находится год под арестом, написал статью в которой рассказал о "конвейере" дел по госизменам и шпионажу.
Помощник главы Роскосмоса, журналист Иван Сафронов, который год находится под стражей, написал статью о конвейере дел о шпионаже и о госизмене. Ее опубликовали "Ведомости". Текст передал его адвокат.
По словам журналиста дела по статьям возбуждаются в отношении конкретного человека, а не из-за утечки информации за рубеж.
Государственные защитники не пытаются представлять интересы обвиняемого, а расписывает насколько плохи дела у подозреваемого, советуют признать свою вину и сотрудничать со следствием, пишет Сафронов.
"Иными словами, не только признать вину в инкриминируемых деяниях в полном объеме, но и помочь следствию изобличить соучастников преступления. Не обязательно того деяния, что инкриминируют ему: скажем, он готов что-то рассказать о преступлениях других людей — коллег, знакомых, возможно, друзей", — сказано в публикации Сафронова.
Следователь поддерживает мысль адвоката и оставляет на какое-то время "подумать". В изоляции человек становится внушаемым и "начинает верить во все", пишет журналист.
При этом возбуждение уголовного дела в отношении отдельно взятого гражданина «не самоцель для следователя»: «ему куда важнее построить так называемую уголовную прогрессию», то есть чтобы обвиняемый не только признал вину, но и дал показания на других, «благодаря чему следствие получает возможность возбуждать все новые и новые дела», отметил Сафронов.

В случае, если человек готов отстаивать свою позицию, то следователь предлагает подумать, то какой тот выбирает срок – двузначный, или 6-7 лет, если он подпишет додебное соглашение.
По словам Сафронова, конвейер работает без остановки и все чаще уголовные дела возбуждают в отношении политически неугодных, либо тех, кто работает с иностранцами, а также замешан в контрабанде комплектующих военной техники.
Иван Сафронов был задержан и отправлен под арест в 2020 году. Его обвиняют в шпионаже.

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