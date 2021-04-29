Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Ни один президент не решался": Раскрыта крупнейшая афера на Украине
Грубил Лаврову: Утечка разговора иранского министра вызвала скандал
Госдеп потребовал от России "добросовестно" навести порядок на Украине
Тревожный звонок для Украины: "Газпром" отказался увеличивать поставки...
Главная / Политика

"Твой кругозор расшириться": Безграмотную чиновницу наказали многотысячным штрафом за письмо

29 апреля 2021, 17:00  •  160 • Политика
Безграмотную чиновницу во Владимирской области наказали многотысячным штрафом за письмо в адрес районного депутата. В официальном ответе, где были допущены ошибки, она перешла на "ты" и посоветовала парламентарию почитать федеральный закон: "Твой кругозор расшириться".
Решение о штрафе принял Собинский городской суд Владимирской области. Он обязал главу администрации муниципального образования Толпуховское Ирину Абрамову выплатить 50 тыс. рублей за оскорбление депутата районного совета Андрея Бойкова.
Последний призвал Абрамову распорядиться провести ремонт в одном из многоквартирных домов, который находится на подведомственной ей территории. В официальном ответе на депутатский запрос глава администрации посоветовала народному избраннику ознакомиться с федеральным законодательством. При этом она перешла на "ты" и допустила ряд грамматических и пунктуационных ошибок. Копию ответа Абрамовой Бойков выложил в социальных сетях.
Уважаемый депутат по избирательному округу № 21 прежде, чем писать обращение, возьми и почитай 131 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления" от 06.10.2003 г. Возможно твой кругозор расшириться, говорится в документе (орфография и пунктуация автора сохранены).
Как рассказали агентству ТАСС в суде, глава администрации МО Толпуховское признана виновной по административной статье "Оскорбление, совершённое лицом, замещающим государственную или муниципальную должность, в связи с осуществлением своих полномочий".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



160
Источник
Похожие новости
29 апреля 2021, 00:30
Те, кто на дне, раскачают страну: Всё катится к катастрофе, не замечать невозможно - историк
29 апреля 2021, 07:50
Угрозы Байдена в России встретили хохотом: "Мы вам верим, но… "
29 апреля 2021, 00:30
"Наблюдается многолетняя деградация": Даже газовая афера Зеленского не поднимет народ – экономист
29 апреля 2021, 11:30
Готовили массовые убийства: в России задержали украинских радикалов
29 апреля 2021, 09:40
Там и объявит: Зеленскому предложили "хитрый план" встречи с Путиным в Крыму
29 апреля 2021, 04:10
Теперь официально: Приостановка создания базы ВМФ России в Судане полностью опровергнута
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 апреля 2021, 00:30
Те, кто на дне, раскачают страну: Всё катится к катастрофе, не замечать невозможно - ...
29 апреля 2021, 06:00
Киев неправильно истолковал намёк Шойгу. Россия может развернуть войска за сутки
29 апреля 2021, 07:50
Угрозы Байдена в России встретили хохотом: "Мы вам верим, но… "
29 апреля 2021, 04:10
Нацистский марш в центре Киева: "Наследники" дивизии СС "Галичина"...
29 апреля 2021, 00:30
"Наблюдается многолетняя деградация": Даже газовая афера Зеленского не подн...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 апреля 2021, 01:30
Тревожный звонок для Украины: "Газпром" отказался увеличивать поставки газа через Незалежную
23 апреля 2021, 03:15
Путин "перебил" Макрона на климатическом саммите, а извиняться пришлось Блинкену
25 апреля 2021, 08:25
Одно письмо сняло все вопросы по Врбетице: Торговец оружием покаялся - NYT
26 апреля 2021, 13:45
Обещание Путина Байдену спасло Украину от войны - СМИ
24 апреля 2021, 19:35
Киев готовит теракт в Донбассе на Пасху. Инсайдер сдал переговоры офицеров ВСУ
24 апреля 2021, 21:25
Заявление Байдена вынудило Эрдогана сделать неудобное признание об армянах
26 апреля 2021, 15:35
"Ух, как много сейчас можно отжать": За опрометчивые слова Зеленского поплатится Украина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.