"Твой кругозор расшириться": Безграмотную чиновницу наказали многотысячным штрафом за письмо

Безграмотную чиновницу во Владимирской области наказали многотысячным штрафом за письмо в адрес районного депутата. В официальном ответе, где были допущены ошибки, она перешла на "ты" и посоветовала парламентарию почитать федеральный закон: "Твой кругозор расшириться".

Решение о штрафе принял Собинский городской суд Владимирской области. Он обязал главу администрации муниципального образования Толпуховское Ирину Абрамову выплатить 50 тыс. рублей за оскорбление депутата районного совета Андрея Бойкова.

Последний призвал Абрамову распорядиться провести ремонт в одном из многоквартирных домов, который находится на подведомственной ей территории. В официальном ответе на депутатский запрос глава администрации посоветовала народному избраннику ознакомиться с федеральным законодательством. При этом она перешла на "ты" и допустила ряд грамматических и пунктуационных ошибок. Копию ответа Абрамовой Бойков выложил в социальных сетях.

Уважаемый депутат по избирательному округу № 21 прежде, чем писать обращение, возьми и почитай 131 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления" от 06.10.2003 г. Возможно твой кругозор расшириться, говорится в документе (орфография и пунктуация автора сохранены).

Как рассказали агентству ТАСС в суде, глава администрации МО Толпуховское признана виновной по административной статье "Оскорбление, совершённое лицом, замещающим государственную или муниципальную должность, в связи с осуществлением своих полномочий".