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"Творческий работник - занимайся творчеством": Путин напомнил режиссерам об ответственности

13 декабря 2018, 21:09  •  84 • Политика
Глава России Владимир Путин напомнил режиссерам, что "творческий работник" занимается творчеством, а если он подписывает финансовые документы, то должен быть готов нести за это ответственность.
Президент России Владимир Путин обратился к режиссерам с предостережением. Он отметил, что если "творческий работник" подписывает какие-то финансовые документы, он должен быть готов нести за это ответственность.
Глава государства провел встречу с российскими режиссерами в Драматическом театре Ярославля. До этого Путин принял участие в открытом уроке, который транслировался на все школы России.
"Творческий работник - занимайся творчеством. А подписываешь финансовые документы - будь готов нести ответственность по закону!" - сказал президент.
Предупреждение, скорее всего, связано с делом скандального режиссера Кирилла Серебренникова, который был арестован по делу о растрате государственных средств, выделенных на поддержку театров и популяризацию театрального искусства. Полиция задержала деятеля культуры, когда он спешно пытался покинуть Россию. Один из аргументов, который приводился в защиту режиссера, гласил, что Серебренников "творческий работник" и сам не знал, что подписывал.
Путин - режиссерам: Творческий работник - занимайся творчеством. А подписываешь финансовые документы - будь готов нести ответственность по закону! pic.twitter.com/eYTwpvdNwc
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 13 декабря 2018 г.

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