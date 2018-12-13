"Творческий работник - занимайся творчеством": Путин напомнил режиссерам об ответственности

Глава России Владимир Путин напомнил режиссерам, что "творческий работник" занимается творчеством, а если он подписывает финансовые документы, то должен быть готов нести за это ответственность.

Президент России Владимир Путин обратился к режиссерам с предостережением. Он отметил, что если "творческий работник" подписывает какие-то финансовые документы, он должен быть готов нести за это ответственность.

Глава государства провел встречу с российскими режиссерами в Драматическом театре Ярославля. До этого Путин принял участие в открытом уроке, который транслировался на все школы России.

"Творческий работник - занимайся творчеством. А подписываешь финансовые документы - будь готов нести ответственность по закону!" - сказал президент.

Предупреждение, скорее всего, связано с делом скандального режиссера Кирилла Серебренникова, который был арестован по делу о растрате государственных средств, выделенных на поддержку театров и популяризацию театрального искусства. Полиция задержала деятеля культуры, когда он спешно пытался покинуть Россию. Один из аргументов, который приводился в защиту режиссера, гласил, что Серебренников "творческий работник" и сам не знал, что подписывал.