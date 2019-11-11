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"Твои дети будут гордиться": В Сети высмеяли украинского журналиста, испортившего полёт русским попутчикам

11 ноября 2019, 09:09  •  157 • Политика
В Twitter отреагировали на историю украинского журналиста Руслана Горового - он похвастался, как испортил полёт русским попутчикам, отказавшимся отвечать на вопрос "Чей Крым?". Журналистка Юлия Витязева назвала коллегу "рогулем", а в комментариях предположили, что Горовой безумно собой гордится.
Диалог с русскими попутчиками Руслан Горовой выложил на своей странице в Facebook. Самодовольный украинец рассказал, что на борту самолёта рейса Франкфурт - Чикаго к нему обратились русские мужчины с просьбой поменяться местами, чтобы они могли сидеть рядом со знакомыми девушками.
"А чей Крым?" - спросил Горовой, на что мужчины ответили, что они "не очень в политике". Но украинец продолжал настаивать и повторять вопрос. Мужчины подчеркнули, что они аполитичны. Тогда он отказался меняться местами, заявив, что пусть "ваши девушки летят отдельно".
"Рагуль - он и в Африке рагуль", - написала в своем Twitter Юлия Витязева. В комментариях её поддержали.
"С дебилами по имени Чейкрым лучше вообще не разговаривать", - написала @lorillok.
"От гордости, наверное, лопнул, не отходя от кассы", - предположила @lilcoala.
"Это сколько же отваги в этом "журналисте" - вот так вот отказать русским. Твои дети, Руслан, будут тобою гордиться. Да уж, какая страна - такие и герои", - заметил @53Aktan.

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