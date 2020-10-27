"Тут такой момент"… : Разозлившему немцев Навальному предложили повторить "подвиг"

Отметим, что Навальный, действительно, успел разозлить немцев своими заявлениями о представителях той страны, которая, по его же словам, "спасла" его от "российских отравителей". В частности, жителей Германии разозлили слова "оппозиционера" о Герхарде Шредере, которого Навальный назвал "путинским мальчиком на побегушках". В немецких СМИ стали массово публиковать письма немецких граждан, которые обвинили Навального в неуважении к их стране и непосредственно к самим жителям Германии.

Сергей Колясников, комментируя эту ситуацию, с иронией отметил, что теперь России предстоят переговоры с Германией о том, за какую сумму наша страна готова будет забрать обратно своего горе-"оппозиционера".

При этом Колясников также не забыл о ещё одном моменте в этой истории.

"Тут ещё и такой момент. На днях Лёша всему миру с придыханием рассказывал, как в ситуации с международным карантином он взял, да и прилетел в Германию сам, без помощи Путина", - напомнил он в своём Telegram-канале.

"С большим интересом посмотрю, как этот самостоятельный парень повторит подвиг в обратном направлении", - добавил Колясников.

Напомним, что президент России Владимир Путин накануне отметил, что у оппозиционера Алексея Навального были ограничения на выезд из страны. "Я дал поручение Генпрокуратуре его выпустить", - сказал глава государства. При этом, не преминул добавить российский лидер, если бы в России хотели отравить Навального, его бы вряд ли отправили лечиться в Германию.