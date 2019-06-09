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"Тут либо либо Крым наш и концерт на День России, либо...": Коц указал Макаревичу, что "мог бы и сам вежливо отказаться"

09 июня 2019, 15:09  •  269 • Политика
"Тут же как - либо Крым не наш и концерты для ветеранов АТО, либо Крым наш и концерт на День России, частью которой является Крым", - Коц указал на противоречивую позицию Макаревича по Крыму и концерту на День России.
Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц прокомментировал скандал, в который опять угодил музыкант Андрей Макаревич. Он несколько раз изменил свою позицию по поводу участия в концерте на День России у стен Кремля. В итоге, после обрушившейся критики, он заявил, что "Машина времени" участвовать в концерте не будет.
Коц отреагировал на его решение: "Тут же как — либо Крым не наш и концерты для ветеранов АТО, либо Крым наш и концерт на День России, частью которой является Крым. Это же не рок-фестиваль, не Максидром там или Нашествие".
Коц заметил, что мероприятие вполне политическое, и раз Андрей Вадимович имеет другое мнение, отличное от позиции Кремля и большинства граждан, то мог бы "и сам вежливо отказаться".

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