"Тут либо либо Крым наш и концерт на День России, либо...": Коц указал Макаревичу, что "мог бы и сам вежливо отказаться"

Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц прокомментировал скандал, в который опять угодил музыкант Андрей Макаревич. Он несколько раз изменил свою позицию по поводу участия в концерте на День России у стен Кремля. В итоге, после обрушившейся критики, он заявил, что "Машина времени" участвовать в концерте не будет.

Коц отреагировал на его решение: "Тут же как — либо Крым не наш и концерты для ветеранов АТО, либо Крым наш и концерт на День России, частью которой является Крым. Это же не рок-фестиваль, не Максидром там или Нашествие".

Коц заметил, что мероприятие вполне политическое, и раз Андрей Вадимович имеет другое мнение, отличное от позиции Кремля и большинства граждан, то мог бы "и сам вежливо отказаться".