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"Тут как с холерой или птичьим гриппом": Сатановский дал личный рецепт общения с властью

06 декабря 2019, 17:09  •  69 • Политика
Политолог Евгений Сатановский у себя на странице в Сети дал ироничный личный рецепт того, как общаться с властью. "Тут как с холерой или птичьим гриппом", - пояснил эксперт, отметив, что "пока можно констатировать только эпидемический характер проблемы".
Рассуждая у себя в телеграм-канале "Армагеддоныч" на тему власти, политолог Евгений Сатановский заметил, что "революции, бунты, протесты того или иного рода и прочие неустроения идут волнами" и "характерны для любого строя и любых государств и народов, вне зависимости от региона, темперамента, национальных особенностей, религии или её отсутствия и всего прочего".
"Властью недовольны все и всегда, - обращает внимание политолог. - Она может быть жёсткой или мягкой, тиранической или супердемократичной, умной и работящей или вороватой и болтливой. Неважно. Как неважна причина замятни".
Эксперт заметил, что тут важно "понять закономерности процесса" и "попытаться не делать хотя бы самых очевидных глупостей". К последним Сатановский относит "пропихивание" явно непопулярных решений и "избыточно активное присутствие в медийном поле людей, от одного появления которых сворачивает скулы".
А после пытается понять, как вести себя в этом случае с властью, и даёт личный рецепт общения.
"Тут как с холерой или птичьим гриппом. Пока можно констатировать только эпидемический характер проблемы, - озвучивает свою мысль политолог. - Вакцины нет, и как её лечить - непонятно. На чём пока и успокоимся".
Сатановский также отметил, что давать советы бесполезно, поскольку "их всё равно никто слушать не будет".

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