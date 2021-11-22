"Тут есть нюанс": Закон о запрете на национальность оценил доктор Мясников

Врач Александр Мясников начал общественную дискуссию о законе, запрещающем СМИ указывать национальность преступников. "Тут есть нюанс", - подчеркнул доктор.

Парламент Чеченской Республики предложил на рассмотрение Госдумы законопроект, который запрещает упоминание в публикациях и в эфире сведений о национальности преступника.

Проект документа появился в электронной базе данных нижней палаты парламента. Очевидно, помимо обсуждения на уровне Госдумы и Совета Федерации нас ждут и публичные дискуссии. Одну из таких начал доктор Александр Мясников. С одной стороны, он принимает известные аргументы о том, что у преступников нет ни национальности, ни религии, а перед законом все равны. С другой стороны, Мясников указывает на очевидные факты:

"Тут есть нюанс... У нас, как и везде в мире, есть и будут устойчивые национальные диаспоры. И они оказывают влияние на своих, зачастую большее, чем кто и что-либо".

Отдельно Мясников подчеркнул, что и диаспорам неинтересно, чтобы их представители были замешаны в преступлениях. И есть пример, когда с нарушителями разбираются именно представители национальных республик.

"Посмотрите на чеченцев. Вы много реально о них слышали негативного в этом смысле в последние годы? Им никто не позволит замарать хулиганством свою национальную честь, мы все знаем, как Р.Кадыров жёстко и справедливо реагирует", - написал Мясников.

Спикер полагает, что и остальные диаспоры должны действовать так же жёстко. Кроме того, Мясников полагает, что так они и действуют.

"Самое страшное осуждение, когда осуждают свои. Но если СМИ будут умалчивать, то как подобные выходки получат должное осуждение? Полиция будет работать с главами диаспор? Ну наверное..." - резюмировал Александр Мясников.