В Верховной раде Украины придумали, как "расшатать Россию". Украинские депутаты считают, что действовать надо по украинскому сценарию - создать в России олигархическую оппозицию: "Тут единственный вариант".

С таким предложением выступил депутат от "Слуги народа" (партия власти, от которой баллотировался президент Украины Владимир Зеленский) Павел Фролов. По его словам, если во власти в России закрепится группа оппозиционно настроенных олигархов, то ими можно будет легко манипулировать. Например, с помощью санкций.

Путин никогда не сдаст геополитические интересы. Поэтому тут единственный вариант - расшатать эту власть в России. Чтобы там появилась олигархическая оппозиция, которая не захочет терять от санкций, - отметил Фролов, выступая в эфире телеканала "НАШ".

Отметим, что предложенный "слугой" вариант "расшатывания России" фактически является политической моделью самой Украины, которая управляется несколькими крупными олигархами. Богатейшие люди страны вроде Рината Ахметова и Игоря Коломойского имеют колоссальное влияние на политику. Они владеют телеканалами, которые помогают формировать "правильное" общественное мнение, а также контролируют ряд депутатов в Верховной раде.

Власти США с помощью "соросят" и антикоррупционных фондов уже давно пытаются ослабить влияние олигархов, которые мешают осуществлять внешнее управление страной, но пока что терпят неудачу. Считается, что именно поэтому американцы ввели санкции против Коломойского, который финансировал избирательную кампанию Зеленского.