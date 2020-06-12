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"Тут было что скрывать": Тимошенко рассказала, что отдал Зеленский за деньги МВФ
12 июня 2020, 21:00 • 210 • Политика
Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко рассказала, что отдал Владимир Зеленский за деньги МВФ. По её мнению, кабальное сотрудничество с данным фондом фактически ставит под угрозу государственность и суверенитет страны. "Тут было что скрывать", - отметила она.
Глава партии "Батькивщина", экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко осудила Киев за сотрудничество с Международным валютным фондом, которое фактически загнало страну в кабалу.
Напомним, МВФ ранее подтвердил предоставление финансовой поддержки Украине. Выплаты будут продолжаться 18 месяцев, их общая сумма составит $5 млрд. Согласно информации Минфина страны, первый транш должен быть осуществлён 11 июня.
Тимошенко в комментарии для канала NewOne заявила, что данное соглашение подрывает государственность и суверенитет Украины.
Она также выразила возмущение в связи с тем, что данный меморандум не был вынесен на общественное обсуждение и был подписан в обход парламента.
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