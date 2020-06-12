"Тут было что скрывать": Тимошенко рассказала, что отдал Зеленский за деньги МВФ

Глава партии "Батькивщина", экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко осудила Киев за сотрудничество с Международным валютным фондом, которое фактически загнало страну в кабалу.

Напомним, МВФ ранее подтвердил предоставление финансовой поддержки Украине. Выплаты будут продолжаться 18 месяцев, их общая сумма составит $5 млрд. Согласно информации Минфина страны, первый транш должен быть осуществлён 11 июня.

Тимошенко в комментарии для канала NewOne заявила, что данное соглашение подрывает государственность и суверенитет Украины.

Она также выразила возмущение в связи с тем, что данный меморандум не был вынесен на общественное обсуждение и был подписан в обход парламента.