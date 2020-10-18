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"Турцию уже не остановить": Пушков просчитал газовые планы Эрдогана

18 октября 2020, 04:05  •  40 • Политика
Эрдоган объявил о найденном Турцией газе в Чёрном море. "Турция хочет превратиться в крупную газодобывающую и газоэкспортирующую державу, и вряд ли что-то ей сможет помешать", - прокомментировал это заявление российский сенатор Алексей Пушков.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о том, что в Чёрном море были найдены новые запасы природного газа объёмом 85 миллиардов кубометров. Заявление было сделано во время посещения бурового судна Fatih. Турецкий лидер вёл прямую трансляцию в Twitter.
Турция уже давно ведёт разведку полезных ископаемых в Чёрном море. Так, в августе турецкие специалисты нашли здесь залежи 320 миллиардов кубометров газа. Это крупнейшее обнаруженное за всю историю страны месторождение голубого топлива.
Эрдоган сообщил, что после столь значительной находки судно Fatih не остановилось на достигнутом и продолжило поиск природных ресурсов. Он отметил, что Турция планирует начать разработку найденных месторождений в 2023 году.
"Турция хочет превратиться в крупную газодобывающую и газоэкспортирующую державу, и вряд ли что-то ей сможет помешать", - прокомментировал событие российский сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.
Он напомнил, что Анкара занимается активным поиском газа и в Средиземном море, особенно после обнаружения огромных запасов газа на шельфе Египта, а также Израиля и Кипра, к югу от которого Турция ведёт собственную газоразведку. Кроме того, Турция намерена держать под контролем и проекты других стран Средиземноморья, в частности влиять на план сооружения газопровода из Кипра в Грецию, отмечает Пушков.
В политическом сближении Анкары с Баку немалую роль играет обеспечение поставки газа по газопроводу из Азербайджана. Газовый аспект присутствует и в отношениях с Россией, подчеркнул сенатор.

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