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"Турция ждёт от ЕС не санкций": Эрдоган напомнил Брюсселю о забытом обещании

15 декабря 2020, 04:45  •  80 • Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил Брюсселю о забытом обещании, которое некогда дали Анкаре. По его словам, Турция ждёт от ЕС не новых санкций, а членства в союзе.
Такое заявление глава государства сделал, комментируя разговоры о возможности введения европейских ограничений.
Турция ждёт от ЕС не санкций, а выполнения своих обещаний о полноправном членстве в организации, - отметил он.
В то же время Эрдоган подчеркнул, что турецкая экономика справится с любыми трудностями, а сама страна готова к любому сценарию развития событий, пишет агентство Anadolu.
Напомним, что Турция претендует на вхождение в состав Евросоюза с 1999 года. В 2016 году Евросоюз заключил сделку с Анкарой. Турция согласилась переключить на себя поток мигрантов, хлынувший в Европу из стран Ближнего Востока и Северной Африки. А руководство ЕС обязалось выплатить стране дополнительно 3 млрд евро, а также возобновить переговоры о предоставлении членства, которые были приостановлены в 2007 году по инициативе Франции.
Несмотря на то что Турция выполнила свою часть сделки, государство ни на шаг не приблизилось к вхождению в состав Евросоюза. Более того, в последние годы страны Западной Европы всё чаще критикуют Эрдогана за то, что тот нарушает принципы демократии и злоупотребляет властью. В октябре Еврокомиссия в своём докладе отметила, что переговорный процесс зашёл в тупик, а сама республика всё больше отдаляется от Европейского союза. В частности, в документе отмечалось, что приоритеты внешней политики Турции не совпадают с приоритетами Брюсселя.
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