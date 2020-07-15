"Турция выступит, не колеблясь": Эрдоган пригрозил Армении военным вмешательством

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с угрозами в адрес Армении. Он обвинил страну в обострении ситуации на границе с Азербайджаном и намекнул на возможное военное вмешательство.

Речь идёт о военных столкновениях на армяно-азербайджанской границе, которые продолжаются уже третий день. В Азербайджане заявляют о гибели 11 своих военных, включая генерала. Армянская сторона также сообщила о гибели двух офицеров и пяти раненых солдатах.

Эрдоган заявил, что его страна решительно осуждает атаки со стороны Армении против дружественного и братского Азербайджана. Он добавил, что применение в столкновениях тяжёлых видов вооружения указывает на то, что конфликт является "сознательной атакой на Азербайджан".

"Турция, не колеблясь, выступит против любых поползновений на права и земли Азербайджана", - подчеркнул Эрдоган.

Слова турецкого лидера можно интерпретировать как угрозу военного вмешательства в конфликт между Арменией и Азербайджаном. Ранее подобным образом Турция вмешалась в гражданскую войну в Ливии.

Как сообщает телеканал "360", вооруженный конфликт длится третий день в районах Товузском и Тавушском, которые граничат с Грузией.