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"Турция в опасности": Местные медики бьют тревогу из-за русских туристов

02 сентября 2020, 15:25  •  122 • В мире
Турецкие медики бьют тревогу из-за русских туристов. По их мнению, иностранные гости могут стать причиной нового всплеска коронавируса в стране. Крупная вспышка угрожает прежде всего Анталье, считают они. "Турция в опасности", - резюмировал один из врачей.
Турецкие медики бьют тревогу из-за большого числа русских туристов в стране. По их мнению, это может обернуться новым всплеском коронавируса в республике.
О такой угрозе, в частности, заявил профессор Синан Адыяман, возглавляющий Центральный совет Турецкой ассоциации врачей, передаёт местное издание Cumhuriyet.
Специалист выразил уверенность, что новая вспышка инфекции вскоре ждёт один из крупнейших центров пляжного туризма в стране - Анталью. Более того, он он исключил, что она уже началась.
Турции угрожает большая опасность, - резюмировал Адыяман.
Того же мнения придерживается и руководитель Медицинской палаты Антальи Нурсель Шахин. Он заметил, что из-за вмешательства в дела Минздрава страны сотрудников министерства туризма приезжих даже не проверяют на наличие SARS-CoV-2.
Такая безалаберность может обернуться новым пиком. Главными разносчиками заразы, по мнению специалиста, могут стать граждане РФ и работники сферы туризма.

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