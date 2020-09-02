"Турция в опасности": Местные медики бьют тревогу из-за русских туристов

Турецкие медики бьют тревогу из-за большого числа русских туристов в стране. По их мнению, это может обернуться новым всплеском коронавируса в республике.

О такой угрозе, в частности, заявил профессор Синан Адыяман, возглавляющий Центральный совет Турецкой ассоциации врачей, передаёт местное издание Cumhuriyet.

Специалист выразил уверенность, что новая вспышка инфекции вскоре ждёт один из крупнейших центров пляжного туризма в стране - Анталью. Более того, он он исключил, что она уже началась.

Турции угрожает большая опасность, - резюмировал Адыяман.

Того же мнения придерживается и руководитель Медицинской палаты Антальи Нурсель Шахин. Он заметил, что из-за вмешательства в дела Минздрава страны сотрудников министерства туризма приезжих даже не проверяют на наличие SARS-CoV-2.

Такая безалаберность может обернуться новым пиком. Главными разносчиками заразы, по мнению специалиста, могут стать граждане РФ и работники сферы туризма.