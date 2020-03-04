"Турция стала официальным контрабандистом мигрантов": Премьер Греции обрушился с обвинениями на Анкару

Турция использует мигрантов для давления на ЕС, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на пресс-конференции с руководителями ЕС. Мероприятие проходило в местечке Катаниес на сухопутной границе с Турцией.

Он отметил, что турецкие власти используют беженцев в качестве орудия геополитического шантажа. Греческий премьер подчеркнул, что подобные действия являются недопустимыми и получат соответствующий отпор.

К сожалению, Турция стала официальным контрабандистом мигрантов, - сказал Кириакос Мицотакис.

Политик добавил, что ни Греция, ни Европа не поддадутся на шантаж Турции. По словам премьера, на стороне Греции и ЕС - законы и логика. Он жёстко предостерёг мигрантов от попыток незаконно пересечь границу.

Наш посыл ясен: не пытайтесь проникнуть в Грецию нелегально, вам это не удастся, и вы понесете ответственность за свой выбор полностью, - подчеркнул греческий премьер.

Напомним, что после обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб в Турции заявили, что больше не будут сдерживать потоки мигрантов в Европу. Более того, в Сети появилось видео того, как турецкие силовики помогают мигрантам незаконно проникать в Европу.