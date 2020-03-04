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"Турция стала официальным контрабандистом мигрантов": Премьер Греции обрушился с обвинениями на Анкару
04 марта 2020, 02:35 • 64 • Политика
Премьер-министр Греции заявил, что Турция шантажирует ЕС мигрантами. "К сожалению, Турция стала официальным контрабандистом мигрантов", - сказал он на пресс-конференции с руководством ЕС.
Турция использует мигрантов для давления на ЕС, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на пресс-конференции с руководителями ЕС. Мероприятие проходило в местечке Катаниес на сухопутной границе с Турцией.
Он отметил, что турецкие власти используют беженцев в качестве орудия геополитического шантажа. Греческий премьер подчеркнул, что подобные действия являются недопустимыми и получат соответствующий отпор.
Политик добавил, что ни Греция, ни Европа не поддадутся на шантаж Турции. По словам премьера, на стороне Греции и ЕС - законы и логика. Он жёстко предостерёг мигрантов от попыток незаконно пересечь границу.
Напомним, что после обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб в Турции заявили, что больше не будут сдерживать потоки мигрантов в Европу. Более того, в Сети появилось видео того, как турецкие силовики помогают мигрантам незаконно проникать в Европу.
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