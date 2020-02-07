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"Турция рассматривает Сирию как часть своей Османской империи": Шерин об ультиматуме по Идлибу

07 февраля 2020, 13:24  •  119 • Политика
Турция предъявила Сирии ультиматум по Идлибу. "Турция рассматривает Сирию как часть своей Османской империи", - комментирует ситуацию первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган требует, чтобы сирийские войска ушли за линию от турецких наблюдательных постов в провинции Идлиб. В противном случае он пригрозил, что турецкая армия сама изгонит их. Заявление прозвучало на фоне гибели турецких военных в результате обстрела позиций боевиков в Идлибе. Ситуацию для Царьграда прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
В первую очередь он отметил, что на территории Сирии по приглашению сирийских властей находится только одно государство - Российская Федерация. И Турция оказалась на территории Сирии не по приглашению Российской Федерации либо сирийского правительства. Турция, по сути дела, всех поставила перед фактом. И в результате дипломатических переговоров, очень тактичных и корректных, было заключено соглашение, что Турция работает с российскими военными совместно.
Но у Турции, естественно, существуют собственные интересы. И Турция, видя, какая непростая вокруг России ситуация, пытается максимально много на себя взять. Турция рассматривает Сирию как часть своей Османской империи, объясняет первый зампред комитета Госдумы по обороне.
Сирии необходимо сохранить свою территориальную целостность сегодня. А Турции нужно куда-то деть курдов, с которыми у них многовековая бескомпромиссная вражда и борьба. И конечно же, Турции было бы выгоднее получить часть территории Сирии для размещения там курдского государства и вытеснить их полностью с территории Турции, - рассказал о ситуации Александр Шерин в интервью Царьграду.
Он добавляет, что Турции также очень не хочется, чтобы Россия зацепилась на территории Сирии. Потому что это существенно укрепляет позиции Москвы в переговорном процессе с Анкарой. Поэтому, естественно, турки будут делать всё возможное, чтобы ненавязчиво, исподтишка, третьими руками, закрепляться в Сирии и препятствовать тому, чтобы Россия там была единоличным хозяином ситуации, уверен первый зампред комитета Госдумы по обороне.
Поэтому, если мы будем рассматривать там взаимоотношения России и Турции - они крайне, скажем так, максимально сдержанны, уравновешены. Но Турция, наверное, забывает, что наши спецслужбы предупредили о готовящемся военном перевороте и уничтожении Эрдогана, - отметил Александр Шерин.
Он напомнил, что именно предупреждение России о готовящемся военном перевороте стало фактором отдаления турецкого лидера от США. Потому что все прекрасно понимают, кто за этим стоит и с какой базы взлетал самолёт, который планировал наносить удар по местонахождению турецкого лидера.
Поэтому такая вот у нас с ними дружба - лучше худой мир, чем хорошая война, - подытожил первый зампред комитета Госдумы по обороне.

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