"Турция проявляет беспрецедентную активность": Пашинян попросил заступничества у Меркель

На армяно-азербайджанской границе ситуация обострилась ещё в июле, но 27 сентября начался новый виток в эскалации конфликта.

"Пашинян отметил, что с начала июльских событий Турция проявляет беспрецедентную активность в регионе", - цитирует "РИА Новости" поступившее сообщение.

По данным агентства, Никол Пашинян назвал поведение Анкары деструктивным и агрессивным. Он попросил Ангелу Меркель обуздать Турцию и не допустить вовлечения этой страны в армяно-азербайджанский конфликт.

В пресс-службе Армении также отметили, что канцлер Германии глубоко озабочена эскалацией конфликта, однако сейчас нет никакой альтернативы мирному урегулированию проблемы. Меркель считает, что следует вернуться к переговорам в рамках Минской группы ОБСЕ.