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"Турция проявляет беспрецедентную активность": Пашинян попросил заступничества у Меркель

29 сентября 2020, 11:50  •  44 • Политика
Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил заступничества у немецкого канцлера Ангелы Меркель. В телефонном разговоре речь шла об обострении конфликта в Нагорном Карабахе. "Турция проявляет беспрецедентную активность", - произнёс Пашинян.
На армяно-азербайджанской границе ситуация обострилась ещё в июле, но 27 сентября начался новый виток в эскалации конфликта.
"Пашинян отметил, что с начала июльских событий Турция проявляет беспрецедентную активность в регионе", - цитирует "РИА Новости" поступившее сообщение.
По данным агентства, Никол Пашинян назвал поведение Анкары деструктивным и агрессивным. Он попросил Ангелу Меркель обуздать Турцию и не допустить вовлечения этой страны в армяно-азербайджанский конфликт.
В пресс-службе Армении также отметили, что канцлер Германии глубоко озабочена эскалацией конфликта, однако сейчас нет никакой альтернативы мирному урегулированию проблемы. Меркель считает, что следует вернуться к переговорам в рамках Минской группы ОБСЕ.

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