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"Турция просчиталась и ищет стрелочника": Военный эксперт об "агенте ГРУ" в Генштабе Азербайджана
01 октября 2020, 18:50 • 258 • Политика
Глава Генштаба Азербайджана объявлен агентом ГРУ, сообщает источник. Военный эксперт Юрий Кнутов на "десять тысяч процентов" уверен, что провалившуюся военную операцию в Карабахе разрабатывали не азербайджанцы, а турки. Кнутов не исключает, что после фиаско турецкий Генеральный штаб ищет "стрелочника".
Главу Генштаба Азербайджана Наджмеддина Садыхова объявили агентом ГРУ, и сейчас он находится в бегах, сообщает военкор и создатель проекта WarGonzo Семён Пегов. Информацию для Царьграда прокомментировал военный эксперт Юрий Кнутов.
Он отмечает, что слышал подобные сведения несколько дней назад, но источник был несолидный. Утверждалось, что Азербайджан сделал ставку на молниеносную войну и были подготовлены основные оперативные направления. Но когда пошли азербайджанские танки по этим направлениям, там оказались минные поля, в первый день больше 10 танков было выведено из строя на одном из направлений.
Потом появились информация, что якобы в Генеральном штабе Азербайджана появился предатель, генерал, который передал нашему ГРУ информацию о готовящейся операции и тех возможных направлениях, ударах, которые наиболее опасны. ГРУ передало эту информацию, естественно, с согласия руководства страны, армянам. Армяне заминировали эти направления, поэтому эта молниеносная война сорвалась.
Эксперт добавил, что на "десять тысяч процентов" уверен, что провалившуюся военную операцию разрабатывали не азербайджанцы, а турки. Кнутов не исключает, что после фиаско турецкий Генеральный штаб ищет "стрелочника". А глава Генштаба Азербайджана как раз выражал недовольство передачей военного командования Турции.
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