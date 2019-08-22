"Турция пошла против интересов России в Сирии" Или все не так страшно? • 155 • Аналитика









Бандформирования же, несмотря на декларируемые заявления о том, что они будут "сражаться до конца" (не уточняется, чьего, и не уточняется, где они будут сражаться: может, в Идлибе, а может, и в Германии), ведут постепенный отвод сил через пока еще открытую часть горловины. А сирийские войска пока не торопятся занимать оставшиеся территории, которые переполнены минами, СВУ, да и неразорвавшимися авиабомбами, ракетами, суббоеприпасами - ведь территорию выступа регулярно бомбили и обстреливали не один год, а в последнее время интенсивность возросла в десятки раз. Но в любом случае, можно говорить о том, что выступу пришел конец. Все, что нажито непосильным трудом тысяч бандитов и их покровителей на этой сильно укрепленной территории, пошло прахом. Подсчетом числа курток кожаных и прочего мы заниматься не будем, поговорим о другом.



Турецкий марш

В связи с телодвижениями Турции в ключевой для судьбы выступа день 19 августа, когда сирийские части перерезали М5, в наших СМИ появилось несколько публикаций в типично алармистском духе типа "ну вот и всей дружбы с Турцией конец" под лозунгом "Турция пошла против интересов России в Сирии". Мол, мы с турками отношения налаживаем, пустили их в Сирию (не просто же так и к своей тоже выгоде - когда отношения с турками были крайне враждебны, соваться в Сирию они боялись), С-400 экспортный продаем, Су-35СЭ продадим, может, а они вот как с нами! Давайте разберемся, пошла, не пошла, впервые ли это, и вообще, есть ли криминал в неудачной попытке турок протащить два военных конвоя в зону выступа.



Турки действительно пытались протащить в зону операции свой военный конвой, вместе с 6-7 танками М60А3 (которыми, если откровенно, на этой войне разве что детей пугать) и БТР, и БМП. Официально они шли под Морек, где, по согласованию с двумя другими державами-гарантами мирного процесса в Сирии, Россией и Ираном, у турок был и есть пока наблюдательный пост. Многое указывало на то, что турки хотели бы вывести этот пост, для чего в составе конвоя было много пустых платформ-трейлеров. Но куда вывести - это вопрос. Потому что у штаба на "Химках" (Хмеймиме) и штаба в Дамаске возникло, видимо, подозрение, что турки могут перетащить этот пост под Хан-Шейхун. Это бы не остановило сирийско-российские операции, но несколько усложнило бы их (сам пост бы не бомбили, и рядом бы тоже, в нескольких сотнях метров, не стали бы, но не более того). То, что "зеленые" бандиты, пока конвой ехал в южном направлении, воображали себе, что турки вот им сейчас помогут остановить русско-сирийский каток - это психиатрические проблемы "зеленых". Турки, разумеется, не собирались становиться поперек дороги у русских из-за ранее опекаемых ими "бородатых" (кое-какая опека осталась, но зарплаты даже в протурецких формированиях сильно упали, а во всех остальных сократились еще в несколько раз, даже в сильнейшей местной группировке террористов ХТШ - многие спонсоры покинули антисирийский проект еще раньше). Но схитрить и попытаться затянуть нашу операцию - явно пытались. Но не вышло - по конвою были нанесены авиаудары российской и сирийской авиацией, причем не по нему самому, а по сопровождавшим их боевикам, и у города Маарет-ан-Нуман конвой встал, потому что и город бомбили плотно. Там было много боевиков, двигавшихся на помощь своим. Турецкие истребители F-16C ничего противопоставить не могли и не захотели - рядом были русские Су-35С.



Фокус не удался, факир был пьян, и турки теперь пытаются поставить свой НП где-то под Хишем, что, в общем, никак не повлияет на ситуацию. Боевики же, верившие в помощь турок, восприняли ситуацию так, что их турки "кинули". Впрочем - а чего они хотели? Иллюзии о том, что "Америка с нами", "все резко достанут кошельки и оплатят нам счастливое будущее", "Запад нам поможет", "Европа ждет", "турки сейчас придут и наваляют русским" - они всегда так и заканчиваются, разбитым корытом и набитой мордой.



Турецкий интерес

Тут надо сказать следующее. Турки, несмотря на явный курс на укрепление отношений с Россией и их углубляющийся раскол в отношениях с США, усилившийся после неудачного путча 2016 г. против Эрдогана, организованного США и "староевропейскими" державами, имеют свои интересы в Сирии и свое видение послевоенной Сирии. Да, турки уже попрощались с мечтами об аннексии ряда сирийских территорий или образования там какого-то устойчивого аналога ДНР/ЛНР (устойчивость которых обеспечивается, безусловно, понятно, кем и чем), или "Республики Северного Кипра" (с турецким АК в качестве гаранта). Официально они и вовсе поборники территориальной целостности Сирии и тут у них нет разногласий с Москвой. И даже активно оппонируют американцам, которые тихой сапой пытаются слепить некую псевдогосударственность из курдов за Евфратом, правда, одновременно постепенно сдавая этих курдов, как стеклотару в советские времена, русским и туркам. Турки знают курдов как облупленных, те столетиями были у султанов исполнителями самых грязных и кровавых планов, и их государственность им не нужна ни в каком виде. Впрочем, курдское государство не нужно вообще никому в регионе и дело даже не в утрате важных территорий - просто из этой затеи не выйдет ничего хорошего.



Но у турок есть свои мотивы в идлибской партии. Турки очень не хотят отбиваться на границе от полчищ бородатых или свежевыбритых беженцев, не умеющих ничего, кроме как убивать и грабить. Они им нужны в Сирии, они им нужны в Европе (раз самих турок в ЕС не берут), они им и в аду сойдут, но не в Турции. Эрдоган еще не выжил из ума - таких гостей привечать. Турки очень бы хотели, чтобы часть боевиков, из тех, кто не входит в список "официальных" террористических формирований, дожили до будущего мирного урегулирования. Когда-то же оно будет - любая война кончается миром, а война с признаками как внешней интервенции, так и гражданской, а сирийская именно такая, должна кончаться миром с теми побежденными, кто до него дотянул. Потому что всех не перебьешь, и особенно не перебьешь семьи побежденных. Поэтому всегда практически нужен какой-то механизм инкорпорирования остатков побежденных в общество победителей - как залог того, что не все не начнется снова вскоре опять, а если и начнется, то не так скоро.



Турки хотели бы, чтобы в будущей федеральной сирийской Конституции были кое-какие права и у их бывших или нынешних протеже. Им нужно кое-какое влияние на эти кланы, нужно участие в послевоенном восстановлении, в общем, нужны гешефты. Но пускать под нож куда более ценные проекты с Россией, вроде трубопроводов, АЭС, покупки ЗРС и истребителей и многого другого - турки не будут. Не при нынешней власти, тем более, она уже обожглась. И в конфронтацию с Россией нынешняя Анкара сыграла, и убедилась, как красиво ее, как дело запахло керосином, "кинули" дорогие партнеры по НАТО, и еще и переворот устроили потом. А недавняя история с С-400 и F-35 стала завершающим, самым жирным куском мяса на блюде с тем пловом, которого наелся г-н Эрдоган. Но попытаться обхитрить они в каких-то аспектах могут - это нормально. Сидя в гостях на пиру, кошелек под себя клади...



У России свое видение будущего Сирии и это нормально

Россия, в общем, понимает эти резоны, но в наших интересах уменьшить это будущее влияние до статистически малозначимого. Кстати, и иранское влияние в послевоенной Сирии нам тоже нужно примерно так же, как лосю валенки. Несмотря на союзнические отношения с Ираном в Сирии, мы явно не хотим, чтобы Иран обладал там после войны сравнимым с нами влиянием. Как говорили герои одного известного сериала про питерских ментов - "это наша корова и мы ее доим". Мы больше всех сделали для победы Дамаска и имеем полное право воспользоваться большей частью ее будущих плодов, не забывая, конечно, об остальных - мы, чай, не американцы какие. Деньги есть, но держаться все труднее...



Поэтому мы сотрудничаем с турками по Сирии, но и не останавливаемся перед подобными "толстыми намеками" турецким партнерам, когда они заплывают за буйки. Это не первый случай - были ведь и артиллерийские и авиационные удары по туркам раньше, в том числе и с сирийской стороны, и с нашей, и хотя они объявлялись случайными, не все могли быть таковыми.



То, что мы укрепляем отношения с турками, не значит, что мы им полностью доверяем. На Востоке говорят, что верить турку можно, если ты держишь у его горла кинжал. Там таких поговорок хватает и почти про все местные нации и народности - таков уж менталитет, но турки, в силу своей истории, по "популярности" уступят разве что курдам. Армяне говорят, что если имеешь дело с турком, то держи палку в руках, у ассирийцев тоже есть интересные пословицы про турок и так далее. Глупо думать, что в Кремле этого всего не знают и что там верят Турции полностью. Там никому не верят, в международной политике даже с близкими союзниками действует принцип "доверяй, но проверяй". То, что у Турции есть свои интересы в Сирии и они не всегда совпадают с нашими - не повод ссориться с Турцией и не сотрудничать планомерно в других аспектах, да и по Сирии, ограничивая такие вот попытки объегорить, когда потребуется. К тому же, игра с Турцией у нас рассчитана надолго, и одним из возможных вариантов ее является откол этой страны от НАТО, или же военной организации НАТО, как уж получится. Или откол только "де факто". Сейчас это уже не кажется такой уж фантастикой, как несколько лет назад, и "американские партнеры" своей дуболомной политикой в отношении Анкары тут немало помогают.



Мир сложнее, чем кажется с дивана



Мы живем в мире, который не делится на черные и белые стороны строго, в нем много "оттенков серого" в политике. Страны, являющиеся близкими друзьями или союзниками, вроде России и Китая, вполне могут в каких-то вопросах не сходиться во мнениях или желаниях. Это нормально, как нормально для супругов иметь разные вкусы и интересы, уважая их. Если нам надо, чтобы другие страны с нами во всех вопросах соглашались - надо иметь не союзников, друзей, партнеров, а рабов и зависимых сателлитов. Но это, Шурик, не наш метод. Да и рабы стремятся периодически облапошить хозяина - смотрим на действия Украины в отношении США, например, в вопросах предвыборной кампании в "стране-хозяине".



Говоря о том самом конвое, надо заметить еще одно. Турция - не единое и жестко управляемое государство. Там всегда был изрядный бардак и разные структуры и круги тянули одеяло в разные стороны. И даже после чисток, последовавших за путчем, когда Эрдоган вычищал отовсюду "прозападников" и лиц проамериканской, особенно, ориентации, там хватает кругов в армии и спецслужбах, которые имеют и свои гешефты с бандитами в Сирии, и свои интересы, расходящиеся с желаниями Эрдогана и его людей. И в армии до сих пор хватает публики, которая сочувствует сирийским бандитам. И оружием со складов подкармливать могут даже без санкции Анкары. Так что попытки "помочь братьям" могли и не иметь санкции с самого верха. Есть и иной вариант - конвой был санкционирован сверху и был такой своеобразной "костью, которую бросали вчера умершей собаке". То есть "помощь вышла" уже тогда, когда было ясно, что ей уже не дойти, трассу перерезали или перережут вот-вот и их не пропустят (да и командование нашей группировки контактирует с турками и наверняка дало это понять), и остановилась сразу же, как появился повод остановиться. Мол, хотели помочь, и не получилось. Извините. Как было в известном одесском анекдоте про письмо, которое заканчивалось словами "хотел я тебе отправить 500 рублей, но вот беда - конверт запечатал". Но скорее, все же, ничего, кроме переноса НП из-под Морека под Хан-Шейхун, турки не планировали.



В общем, Восток, как известно, дело тонкое, наш мир сложен, и не надо пытаться любое действие любой страны загнать в шаблон "наши-не наши". Как вы, вероятно, знаете, в Сирии сирийской армией, в основном дивизией "Силы Тигра" генерала Сухейля аль-Хассана "Тигра", при авиационной и артиллерийской поддержке Группировки войск (сил) ВС РФ в САР и, разумеется, разведывательной поддержке и под командованием нашего штаба, завершается операция по ликвидации "Латаминского выступа" в северной части мухафазы (провинции) Хама и южном Идлибе. Пока что выступ еще не отрезан полностью, перерезана основная трасса из него, М5, и идет постепенное занятие ключевого города Хан-Шейхун.Бандформирования же, несмотря на декларируемые заявления о том, что они будут "сражаться до конца" (не уточняется, чьего, и не уточняется, где они будут сражаться: может, в Идлибе, а может, и в Германии), ведут постепенный отвод сил через пока еще открытую часть горловины. А сирийские войска пока не торопятся занимать оставшиеся территории, которые переполнены минами, СВУ, да и неразорвавшимися авиабомбами, ракетами, суббоеприпасами - ведь территорию выступа регулярно бомбили и обстреливали не один год, а в последнее время интенсивность возросла в десятки раз. Но в любом случае, можно говорить о том, что выступу пришел конец. Все, что нажито непосильным трудом тысяч бандитов и их покровителей на этой сильно укрепленной территории, пошло прахом. Подсчетом числа курток кожаных и прочего мы заниматься не будем, поговорим о другом.В связи с телодвижениями Турции в ключевой для судьбы выступа день 19 августа, когда сирийские части перерезали М5, в наших СМИ появилось несколько публикаций в типично алармистском духе типа "ну вот и всей дружбы с Турцией конец" под лозунгом "Турция пошла против интересов России в Сирии". Мол, мы с турками отношения налаживаем, пустили их в Сирию (не просто же так и к своей тоже выгоде - когда отношения с турками были крайне враждебны, соваться в Сирию они боялись), С-400 экспортный продаем, Су-35СЭ продадим, может, а они вот как с нами! Давайте разберемся, пошла, не пошла, впервые ли это, и вообще, есть ли криминал в неудачной попытке турок протащить два военных конвоя в зону выступа.Турки действительно пытались протащить в зону операции свой военный конвой, вместе с 6-7 танками М60А3 (которыми, если откровенно, на этой войне разве что детей пугать) и БТР, и БМП. Официально они шли под Морек, где, по согласованию с двумя другими державами-гарантами мирного процесса в Сирии, Россией и Ираном, у турок был и есть пока наблюдательный пост. Многое указывало на то, что турки хотели бы вывести этот пост, для чего в составе конвоя было много пустых платформ-трейлеров. Но куда вывести - это вопрос. Потому что у штаба на "Химках" (Хмеймиме) и штаба в Дамаске возникло, видимо, подозрение, что турки могут перетащить этот пост под Хан-Шейхун. Это бы не остановило сирийско-российские операции, но несколько усложнило бы их (сам пост бы не бомбили, и рядом бы тоже, в нескольких сотнях метров, не стали бы, но не более того). То, что "зеленые" бандиты, пока конвой ехал в южном направлении, воображали себе, что турки вот им сейчас помогут остановить русско-сирийский каток - это психиатрические проблемы "зеленых". Турки, разумеется, не собирались становиться поперек дороги у русских из-за ранее опекаемых ими "бородатых" (кое-какая опека осталась, но зарплаты даже в протурецких формированиях сильно упали, а во всех остальных сократились еще в несколько раз, даже в сильнейшей местной группировке террористов ХТШ - многие спонсоры покинули антисирийский проект еще раньше). Но схитрить и попытаться затянуть нашу операцию - явно пытались. Но не вышло - по конвою были нанесены авиаудары российской и сирийской авиацией, причем не по нему самому, а по сопровождавшим их боевикам, и у города Маарет-ан-Нуман конвой встал, потому что и город бомбили плотно. Там было много боевиков, двигавшихся на помощь своим. Турецкие истребители F-16C ничего противопоставить не могли и не захотели - рядом были русские Су-35С.Фокус не удался, факир был пьян, и турки теперь пытаются поставить свой НП где-то под Хишем, что, в общем, никак не повлияет на ситуацию. Боевики же, верившие в помощь турок, восприняли ситуацию так, что их турки "кинули". Впрочем - а чего они хотели? Иллюзии о том, что "Америка с нами", "все резко достанут кошельки и оплатят нам счастливое будущее", "Запад нам поможет", "Европа ждет", "турки сейчас придут и наваляют русским" - они всегда так и заканчиваются, разбитым корытом и набитой мордой.Тут надо сказать следующее. Турки, несмотря на явный курс на укрепление отношений с Россией и их углубляющийся раскол в отношениях с США, усилившийся после неудачного путча 2016 г. против Эрдогана, организованного США и "староевропейскими" державами, имеют свои интересы в Сирии и свое видение послевоенной Сирии. Да, турки уже попрощались с мечтами об аннексии ряда сирийских территорий или образования там какого-то устойчивого аналога ДНР/ЛНР (устойчивость которых обеспечивается, безусловно, понятно, кем и чем), или "Республики Северного Кипра" (с турецким АК в качестве гаранта). Официально они и вовсе поборники территориальной целостности Сирии и тут у них нет разногласий с Москвой. И даже активно оппонируют американцам, которые тихой сапой пытаются слепить некую псевдогосударственность из курдов за Евфратом, правда, одновременно постепенно сдавая этих курдов, как стеклотару в советские времена, русским и туркам. Турки знают курдов как облупленных, те столетиями были у султанов исполнителями самых грязных и кровавых планов, и их государственность им не нужна ни в каком виде. Впрочем, курдское государство не нужно вообще никому в регионе и дело даже не в утрате важных территорий - просто из этой затеи не выйдет ничего хорошего.Но у турок есть свои мотивы в идлибской партии. Турки очень не хотят отбиваться на границе от полчищ бородатых или свежевыбритых беженцев, не умеющих ничего, кроме как убивать и грабить. Они им нужны в Сирии, они им нужны в Европе (раз самих турок в ЕС не берут), они им и в аду сойдут, но не в Турции. Эрдоган еще не выжил из ума - таких гостей привечать. Турки очень бы хотели, чтобы часть боевиков, из тех, кто не входит в список "официальных" террористических формирований, дожили до будущего мирного урегулирования. Когда-то же оно будет - любая война кончается миром, а война с признаками как внешней интервенции, так и гражданской, а сирийская именно такая, должна кончаться миром с теми побежденными, кто до него дотянул. Потому что всех не перебьешь, и особенно не перебьешь семьи побежденных. Поэтому всегда практически нужен какой-то механизм инкорпорирования остатков побежденных в общество победителей - как залог того, что не все не начнется снова вскоре опять, а если и начнется, то не так скоро.Турки хотели бы, чтобы в будущей федеральной сирийской Конституции были кое-какие права и у их бывших или нынешних протеже. Им нужно кое-какое влияние на эти кланы, нужно участие в послевоенном восстановлении, в общем, нужны гешефты. Но пускать под нож куда более ценные проекты с Россией, вроде трубопроводов, АЭС, покупки ЗРС и истребителей и многого другого - турки не будут. Не при нынешней власти, тем более, она уже обожглась. И в конфронтацию с Россией нынешняя Анкара сыграла, и убедилась, как красиво ее, как дело запахло керосином, "кинули" дорогие партнеры по НАТО, и еще и переворот устроили потом. А недавняя история с С-400 и F-35 стала завершающим, самым жирным куском мяса на блюде с тем пловом, которого наелся г-н Эрдоган. Но попытаться обхитрить они в каких-то аспектах могут - это нормально. Сидя в гостях на пиру, кошелек под себя клади...Россия, в общем, понимает эти резоны, но в наших интересах уменьшить это будущее влияние до статистически малозначимого. Кстати, и иранское влияние в послевоенной Сирии нам тоже нужно примерно так же, как лосю валенки. Несмотря на союзнические отношения с Ираном в Сирии, мы явно не хотим, чтобы Иран обладал там после войны сравнимым с нами влиянием. Как говорили герои одного известного сериала про питерских ментов - "это наша корова и мы ее доим". Мы больше всех сделали для победы Дамаска и имеем полное право воспользоваться большей частью ее будущих плодов, не забывая, конечно, об остальных - мы, чай, не американцы какие.Поэтому мы сотрудничаем с турками по Сирии, но и не останавливаемся перед подобными "толстыми намеками" турецким партнерам, когда они заплывают за буйки. Это не первый случай - были ведь и артиллерийские и авиационные удары по туркам раньше, в том числе и с сирийской стороны, и с нашей, и хотя они объявлялись случайными, не все могли быть таковыми.То, что мы укрепляем отношения с турками, не значит, что мы им полностью доверяем. На Востоке говорят, что верить турку можно, если ты держишь у его горла кинжал. Там таких поговорок хватает и почти про все местные нации и народности - таков уж менталитет, но турки, в силу своей истории, по "популярности" уступят разве что курдам. Армяне говорят, что если имеешь дело с турком, то держи палку в руках, у ассирийцев тоже есть интересные пословицы про турок и так далее. Глупо думать, что в Кремле этого всего не знают и что там верят Турции полностью. Там никому не верят, в международной политике даже с близкими союзниками действует принцип "доверяй, но проверяй". То, что у Турции есть свои интересы в Сирии и они не всегда совпадают с нашими - не повод ссориться с Турцией и не сотрудничать планомерно в других аспектах, да и по Сирии, ограничивая такие вот попытки объегорить, когда потребуется. К тому же, игра с Турцией у нас рассчитана надолго, и одним из возможных вариантов ее является откол этой страны от НАТО, или же военной организации НАТО, как уж получится. Или откол только "де факто". Сейчас это уже не кажется такой уж фантастикой, как несколько лет назад, и "американские партнеры" своей дуболомной политикой в отношении Анкары тут немало помогают.Мы живем в мире, который не делится на черные и белые стороны строго, в нем много "оттенков серого" в политике. Страны, являющиеся близкими друзьями или союзниками, вроде России и Китая, вполне могут в каких-то вопросах не сходиться во мнениях или желаниях. Это нормально, как нормально для супругов иметь разные вкусы и интересы, уважая их. Если нам надо, чтобы другие страны с нами во всех вопросах соглашались - надо иметь не союзников, друзей, партнеров, а рабов и зависимых сателлитов. Но это, Шурик, не наш метод. Да и рабы стремятся периодически облапошить хозяина - смотрим на действия Украины в отношении США, например, в вопросах предвыборной кампании в "стране-хозяине".Говоря о том самом конвое, надо заметить еще одно. Турция - не единое и жестко управляемое государство. Там всегда был изрядный бардак и разные структуры и круги тянули одеяло в разные стороны. И даже после чисток, последовавших за путчем, когда Эрдоган вычищал отовсюду "прозападников" и лиц проамериканской, особенно, ориентации, там хватает кругов в армии и спецслужбах, которые имеют и свои гешефты с бандитами в Сирии, и свои интересы, расходящиеся с желаниями Эрдогана и его людей. И в армии до сих пор хватает публики, которая сочувствует сирийским бандитам. И оружием со складов подкармливать могут даже без санкции Анкары. Так что попытки "помочь братьям" могли и не иметь санкции с самого верха. Есть и иной вариант - конвой был санкционирован сверху и был такой своеобразной "костью, которую бросали вчера умершей собаке". То есть "помощь вышла" уже тогда, когда было ясно, что ей уже не дойти, трассу перерезали или перережут вот-вот и их не пропустят (да и командование нашей группировки контактирует с турками и наверняка дало это понять), и остановилась сразу же, как появился повод остановиться. Мол, хотели помочь, и не получилось. Извините. Как было в известном одесском анекдоте про письмо, которое заканчивалось словами "хотел я тебе отправить 500 рублей, но вот беда - конверт запечатал". Но скорее, все же, ничего, кроме переноса НП из-под Морека под Хан-Шейхун, турки не планировали.В общем, Восток, как известно, дело тонкое, наш мир сложен, и не надо пытаться любое действие любой страны загнать в шаблон "наши-не наши". Я. Вяткин, специально для "Военного Обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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