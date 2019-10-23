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"Турция мало от этого выиграет": В Госдепе сквозь зубы прокомментировали переговоры Путина и Эрдогана
23 октября 2019, 10:54 • 125 • Политика
В Госдепе усомнились, что России удастся вывести курдов из района границы с Турцией, и тут же попали впросак. "Турция мало от этого выиграет", - заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
В США заявили, что договорённость России и Турции по прекращению военной операции против курдов в Сирии "может навредить ситуации в целом". В частности, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри усомнился, что Россия сможет вывести все курдские отряды из района "зоны безопасности" у сирийско-турецкой границы.
Тем временем "Сирийские демократические силы" подтвердили полный вывод курдских вооружённых формирований из зоны безопасности на северо-востоке Сирии. Об этом говорится в письме командующего "Сирийскими демократическими силами" генерала Мазлума Абди.
Напомним, что договорённость по Сирии достигнута в результате шестичасовых переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. До этого турецкую военную операцию против сирийских курдов в течение недели пытались остановить США. Вашингтон угрожал Анкаре экономическими санкциями и другими карами, однако смог добиться лишь краткой приостановки боевых действий.
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