"Турция мало от этого выиграет": В Госдепе сквозь зубы прокомментировали переговоры Путина и Эрдогана

В США заявили, что договорённость России и Турции по прекращению военной операции против курдов в Сирии "может навредить ситуации в целом". В частности, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри усомнился, что Россия сможет вывести все курдские отряды из района "зоны безопасности" у сирийско-турецкой границы.

Вряд ли удастся вывести курдов из этого района. Турция мало от этого выиграет, - заявил американский чиновник.

Тем временем "Сирийские демократические силы" подтвердили полный вывод курдских вооружённых формирований из зоны безопасности на северо-востоке Сирии. Об этом говорится в письме командующего "Сирийскими демократическими силами" генерала Мазлума Абди.

Напомним, что договорённость по Сирии достигнута в результате шестичасовых переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. До этого турецкую военную операцию против сирийских курдов в течение недели пытались остановить США. Вашингтон угрожал Анкаре экономическими санкциями и другими карами, однако смог добиться лишь краткой приостановки боевых действий.