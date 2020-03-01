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"Турция, это что?": Симоньян не сдержалась, узнав о задержаниях коллег в Анкаре
01 марта 2020, 20:54 • 161 • Политика
Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян не сдержалась, узнав о задержаниях коллег в Анкаре. "Турция, это что?" — возмущена журналист.
В Анкаре одного за другим задерживают журналистов наших СМИ.
"Полиция пришла в наш офис в Стамбуле. Задержан ещё один сотрудник", — сообщает в своём Telegram-канале Маргарита Симоньян.
По её словам, "ещё трое наших со вчерашнего дня в полиции в Анкаре, где накануне вечером в их квартиры вломились националисты".
Ранее Симоньян сообщила, что в Турции напали на трёх сотрудников редакции. Неизвестные заявили, что корреспонденты "работают на русских". "Какие-то упыри, угрожали, кричали", - так инцидент оценила Симоньян.
О нападении Маргарита Симоньян написала на личных страницах в социальных сетях. По словам редактора телеканала, инцидент произошёл накануне вечером. Теперь после нападения Симоньян намерена посмотреть, как поведёт себя турецкая полиция - не являются ли её сотрудники политически ангажированными.
"Задержан главред нашего турецкого "Спутника", — сейчас добавила она.
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