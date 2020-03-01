"Турция, это что?": Симоньян не сдержалась, узнав о задержаниях коллег в Анкаре

В Анкаре одного за другим задерживают журналистов наших СМИ.

"Полиция пришла в наш офис в Стамбуле. Задержан ещё один сотрудник", — сообщает в своём Telegram-канале Маргарита Симоньян.

По её словам, "ещё трое наших со вчерашнего дня в полиции в Анкаре, где накануне вечером в их квартиры вломились националисты".

Ранее Симоньян сообщила, что в Турции напали на трёх сотрудников редакции. Неизвестные заявили, что корреспонденты "работают на русских". "Какие-то упыри, угрожали, кричали", - так инцидент оценила Симоньян.

О нападении Маргарита Симоньян написала на личных страницах в социальных сетях. По словам редактора телеканала, инцидент произошёл накануне вечером. Теперь после нападения Симоньян намерена посмотреть, как поведёт себя турецкая полиция - не являются ли её сотрудники политически ангажированными.

"Задержан главред нашего турецкого "Спутника", — сейчас добавила она.