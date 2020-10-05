Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Нас обманули. Это мясорубка": Рассекречены переговоры "сирийских...
"Господи, это же шурупы!" Русский Су-57 попытались похоронить янки. И ...
«Херсон на выход из Украины»: бойцы ВСУ шокировали своим поведением простых граж...
Скандал на западной Украине:Местные пенсионерки считают, что Украина напала на Р...
Главная / Политика

"Турция должна участвовать": Президент Азербайджана пригласил Анкару помочь с Карабахом

05 октября 2020, 20:00  •  62 • Политика
Алиев заявил, что Турция должна принять участие в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. "Турция должна обязательно присутствовать в дальнейшем процессе по мирному урегулированию конфликта. Турция - важный игрок в регионе, сосед Азербайджана, сосед Армении", - сказал азербайджанский лидер.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев настаивает, чтобы Турция приняла участие в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе. По словам азербайджанского лидера, в настоящий момент Анкара оказывает лишь моральную поддержку Баку. Также Алиев заявил о сотрудничестве Азербайджана и Турции в сфере ВПК.
"Турция должна обязательно присутствовать в дальнейшем процессе по мирному урегулированию конфликта. Турция - важный игрок в регионе, сосед Азербайджана, сосед Армении. В дальнейшем мирном процессе, а он настанет, роль Турции, на мой взгляд, будет очень важной", - сказал глава Азербайджана в интервью турецкому телеканалу TRT Haber.
Кроме того, азербайджанский президент раскритиковал своего французского коллегу Эммануэля Макрона. Ранее глава Франции сообщил о переброске в зону конфликта в Нагорном Карабахе 300 сирийских боевиков. Макрон уточнил, что их направляли в район боевых действий через турецкий город Газиантеп. Также он добавил, что эти люди идентифицированы и принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо.
Алиев назвал это заявление Макрона неприемлемым. Президент Азербайджана считает, что, делая такие заявления, Париж словно желает отстраниться от участия в урегулировании конфликта.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



62
Источник
Похожие новости
05 октября 2020, 02:35
"Господи, это же шурупы!" Русский Су-57 попытались похоронить янки. И провалили задачу
05 октября 2020, 00:45
"В руке пачка долларов?": Зачем немцы установили памятник Горбачёву
05 октября 2020, 12:40
В Германии заподозрили США в инсценировке отравления Навального
05 октября 2020, 12:40
Офис Зеленского попросил Кремль о переговорах - СМИ
05 октября 2020, 00:45
Азербайджан дал Армении шанс на мир: Алиев озвучил условие прекращения огня
05 октября 2020, 16:20
Вахтанг Кикабидзе соблаговолил говорить с Россией и тут же поставил ультиматум
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 октября 2020, 17:25
Соловьёв показал "ответку" Зеленскому за дерзость с Лукашенко: Больше не Украина
03 октября 2020, 11:10
В украинских СМИ призвали покончить с растлителем Порошенко выстрелом в голову
03 октября 2020, 18:30
"Щоб ви поздихали, брехуни!": Зеленскому оказали "тёплый приём" в Черновцах
02 октября 2020, 01:15
Украинский журналист грязно обматерил лидеров Беломайдана
30 сентября 2020, 23:35
Решение Путина вызвало панику в Финляндии: Запрет на вывоз леса-кругляка обрушил акции
04 октября 2020, 01:50
По России готовят удар из "крупного калибра": Политолог просчитал завуалированную угрозу Мааса
02 октября 2020, 21:25
"Как изысканно, Никита Сергеевич. Блеск!": Шафран оценила ответ Михалкова хакерам
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.