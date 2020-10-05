|
"Турция должна участвовать": Президент Азербайджана пригласил Анкару помочь с Карабахом
05 октября 2020, 20:00 • 62 • Политика
Алиев заявил, что Турция должна принять участие в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. "Турция должна обязательно присутствовать в дальнейшем процессе по мирному урегулированию конфликта. Турция - важный игрок в регионе, сосед Азербайджана, сосед Армении", - сказал азербайджанский лидер.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев настаивает, чтобы Турция приняла участие в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе. По словам азербайджанского лидера, в настоящий момент Анкара оказывает лишь моральную поддержку Баку. Также Алиев заявил о сотрудничестве Азербайджана и Турции в сфере ВПК.
Кроме того, азербайджанский президент раскритиковал своего французского коллегу Эммануэля Макрона. Ранее глава Франции сообщил о переброске в зону конфликта в Нагорном Карабахе 300 сирийских боевиков. Макрон уточнил, что их направляли в район боевых действий через турецкий город Газиантеп. Также он добавил, что эти люди идентифицированы и принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо.
Алиев назвал это заявление Макрона неприемлемым. Президент Азербайджана считает, что, делая такие заявления, Париж словно желает отстраниться от участия в урегулировании конфликта.
62
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 октября 2020, 17:25
|
03 октября 2020, 11:10
|
03 октября 2020, 18:30
|
02 октября 2020, 01:15
|
30 сентября 2020, 23:35
|
04 октября 2020, 01:50
|
02 октября 2020, 21:25