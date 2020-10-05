"Турция должна участвовать": Президент Азербайджана пригласил Анкару помочь с Карабахом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев настаивает, чтобы Турция приняла участие в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе. По словам азербайджанского лидера, в настоящий момент Анкара оказывает лишь моральную поддержку Баку. Также Алиев заявил о сотрудничестве Азербайджана и Турции в сфере ВПК.

"Турция должна обязательно присутствовать в дальнейшем процессе по мирному урегулированию конфликта. Турция - важный игрок в регионе, сосед Азербайджана, сосед Армении. В дальнейшем мирном процессе, а он настанет, роль Турции, на мой взгляд, будет очень важной", - сказал глава Азербайджана в интервью турецкому телеканалу TRT Haber.

Кроме того, азербайджанский президент раскритиковал своего французского коллегу Эммануэля Макрона. Ранее глава Франции сообщил о переброске в зону конфликта в Нагорном Карабахе 300 сирийских боевиков. Макрон уточнил, что их направляли в район боевых действий через турецкий город Газиантеп. Также он добавил, что эти люди идентифицированы и принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо.

Алиев назвал это заявление Макрона неприемлемым. Президент Азербайджана считает, что, делая такие заявления, Париж словно желает отстраниться от участия в урегулировании конфликта.