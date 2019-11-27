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"Турция держит в плену Восточную Европу": Анкара не даёт НАТО противостоять "российской угрозе" - источник
27 ноября 2019, 12:09 • 37 • Политика
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите от "угрозы России", пока не будут выполнены её требования по Сирии. "Турки держат в плену Восточную Европу", - сообщает источник в альянсе.
Власти Турции не поддержали планы НАТО по отражению "российской угрозы" в Прибалтике и Польше. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре высокопоставленных источника в альянсе.
Речь идёт о военном плане, согласно которому НАТО обязуется предоставить Польше, Латвии, Литве и Эстонии военную помощь в случае нападения России. По словам источников, Анкара поставила альянсу ультиматум. Турция не поддержит планы военного блока, пока не получит политическую поддержку в операциях против курдов на северо-востоке Сирии.
Напомним, план НАТО по защите Прибалтики и Польши от России был разработан в связи с воссоединением Крыма с Россией. Решение о его принятии планировалось озвучить 3 - 4 декабря на саммите НАТО в Лондоне, однако теперь это под вопросом.
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