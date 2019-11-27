"Турция держит в плену Восточную Европу": Анкара не даёт НАТО противостоять "российской угрозе" - источник

Власти Турции не поддержали планы НАТО по отражению "российской угрозы" в Прибалтике и Польше. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре высокопоставленных источника в альянсе.

Речь идёт о военном плане, согласно которому НАТО обязуется предоставить Польше, Латвии, Литве и Эстонии военную помощь в случае нападения России. По словам источников, Анкара поставила альянсу ультиматум. Турция не поддержит планы военного блока, пока не получит политическую поддержку в операциях против курдов на северо-востоке Сирии.

"Они (турки) держат в плену Восточную Европу, отказываясь соглашаться на принятие военного плана до тех пор, пока им не пойдут на уступки", - цитирует Reuters слова источника.

Напомним, план НАТО по защите Прибалтики и Польши от России был разработан в связи с воссоединением Крыма с Россией. Решение о его принятии планировалось озвучить 3 - 4 декабря на саммите НАТО в Лондоне, однако теперь это под вопросом.